Найден редкий осьминог с девятью щупальцами

В японской провинции Мияги найден осьминог с девятью руками. Об этом сообщает AsiaOne.

Необычного моллюска поймал 40-летний Кадзуя Сато, занимающийся разведением съедобных водорослей вакамэ в селе Минамисанрику. В середине ноября он принес матери четырех осьминогов, собственноручно добытых в заливе Сидзугава. Женщина не стала варить одного из них, когда заметила у него лишнюю конечность.

Сато отнес находку в Центр природы Сидзугавы и показал специалистам. Исследователь Такудзо Абэ предположил, что в прошлом осьминог потерял одну из рук. При регенерации на месте поврежденного участка по какой-то причине выросла не одна, а две новые конечности. Это подтверждается тем, что его девятая рука ответвляется от середины третьей руки слева.

Абэ заспиртовал девятирукого осьминога и планирует показывать его посетителям Центра. «Я хочу сохранить его для потомства, чтобы больше людей узнало о богатстве природы залива Сидзугава», — заявил он.

В 1998 году в заливе Матоя в японской провинции Миэ был пойман осьминог с 98 руками. Он выставлялся в океанариуме города Сима.

Руками называются конечности осьминогов и других головоногих моллюсков, покрытые рядами присосок или крючьев. У кальмаров, каракатиц, сепиолид и спирулид также имеются щупальца — парные ловчие конечности. У осьминогов щупальцев нет.