Крис Хемсворт показал, как готовится к новому Тору

Эффектное фото актера не обошел стороной Крис Прэтт, который также появится в ленте. Он пошутил, что Хемсворту не стоит так усердствовать.

Австралийский актер Крис Хемсворт показал в Instagram, как он усиленно тренируется перед началом съемок фильма Тор: Любовь и гром.

Известно, что исполнитель роли Тора серьезно относится к тренировкам, особенно, когда речь идет о съемках в фильмах Marvel.

На фото автралиец переворачивает огромное колесо, демонстрируя прекрасную форму и рельеф мышц.

«Решил побаловать себя этой очень большой пышкой, которая, черт побери, тяжелая», – написал Хемсворт.

За два дня снимок собрал более 4,3 миллиона лайков.

Фото Хемсворта прокомментировал его коллега по фильмам Marvel – Крис Прэтт, сыгравший Звездного Рыцаря. Он также появится в новой ленте про Тора.

«Привет, дружище. Мой тренер только что сказал, что ему нужно, чтобы ты прекратил тренироваться, ведь мы будем в одном фильме и все такое. Он не хочет, чтобы я стоял рядом с тобой, пока ты так выглядишь», – пошутил Прэтт.

Актер посоветовал Хемсворту набрать 11 килограммов веса, чтобы им обоим было комфортно сниматься в четвертой части Тора.

На это австралиец в шутку ответил, что они всегда смогут пользоваться одинаковыми Instagram-фильтрами.