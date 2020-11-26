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Коломойский имеет в Раде примерно 65 «своих» нардепов

В фракции «Слуга народа» в Верховной Раде есть от 30 до 45 представителей олигарха Игоря Коломойского

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Егор Чернев в интервью Цензор.НЕТ .

«Я не открою Америку, сказав, что внутри» Слуги народа «является группа влияния господина Коломойского. Но она держится обособленно», — подчеркнул парламентарий.

По словам Чернева, они «зашли через мажоритарные округа», в списках их «не было».

«При этом всего этих людей, по разным оценкам, 30-40-45 — в этом диапазоне. Все остальные понимают, что это за люди — и взаимодействовать с ними и с» За будущее «- не хотят. Общее количество этого» отряда Коломойского «- примерно 65 человек», — отметил Чернев.

26 ноября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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