Google позволит вам увидеть цифровых динозавров в своей квартире

Одно дело читать о динозаврах, которые бродили по Земле в незапамятные времена, и совсем другое – увидеть гигантскую рептилию во дворе собственного дома. Google сделала неожиданный ход и добавила 10 динозавров в дополненной реальности в результаты выдачи своего поисковика. В следующий раз, когда вы захотите погуглить, кто такой брахиозавр или птеранодон – вы сможете увидеть, как они выглядели в реальной жизни.



Google начала добавлять цифровых животных в результаты выдачи еще в прошлом году и уже собрала немалую коллекцию кошек, скорпионов, медведей, тигров и других зверей. Теперь к ним присоединился и выводок динозавров, каждый из которых был разработан дизайнерами для мобильной игры в дополненной реальности Jurassic World Alive.

Список доступных динозавров включает в себя тиранозавра, велоцираптора, трицератопса, спинозавра, стегозавра, брахиозавра, анкилозавра, дилофозавра, птеранодона и паразауролофа.

Модели динозавров будут автоматически масштабироваться, чтобы уместиться в любом пространстве – даже в вашей гостиной. Впрочем, технология масштабирования Google уже породила множество шуток из-за склонности неправильно определять параметры доступного помещения. Это породило к жизни исполинских уток и гигантских королевских пингвинов, топчущих дома людей.

Из-за аппаратных ограничений не все смартфоны или планшеты позволят увидеть цифровых животных. В случае Android вам понадобится устройство с поддержкой ARCore, а владельцам гаджетов от Apple понадобится iOS версии 11 и старше. Если вы являетесь счастливым обладетелем одного из этих устройств – просто наберите название динозавра из списка в приложении Google, iOS Chrome или любом браузере на Android.