Джонни Деппу отказали в апелляции Известный голливудский актёр Джонни Депп не сможет подать апелляцию на решение лондонского суда, выносившего решение по иску Деппа против The Sun. Кроме этого, если верить Time, после проигрыша Депп должен выплатить 628.000 фунтов стерлингов (примерно 840.452 $) в качестве судебных издержек.

Напомним, что исполнитель главной роли в популярной франшизе Disney «Пираты Карибского моря» подал в суд на The Sun, обвинив издание в клевете в статье, где Депп был назван человеком «избивающим жену» (подразумевается конфликт Деппа со своей бывшей женой Эмбер Хёрд). Но, несмотря на многие доказательства того, что Деппа оклеветала Хёрд, лондонский суд встал на сторону девушки и издания The Sun, заявив, что их статья была «в значительной степени правдивой». «Суд установил, что подавляющее большинство случаев предполагаемых нападений на мисс Эмбер Хёрд со стороны мистера Деппа нашли подтверждение в соответствии с гражданским стандартом». Судья посчитал, что обвинения Деппа в адрес Хёрд «оказали негативное влияние на её карьеру как актрисы и активистки». Про разрушаемую в настоящий момент карьеру отличного актёра судья упоминать не стал. После решения суда, Депп вынужден был покинуть проект студии Warner Bros. «Фантастические твари и где они обитают 3». Он собирался подать апелляцию, чтобы отменить решение суда, но теперь, как видно, ему это не светит. Если суд против Хёрд будет так же проигран Деппом, то его карьере, скорее всего, действительно придёт конец.

