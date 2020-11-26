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Disney объявил об увольнении 32 тысяч сотрудников из-за пандемии

Компания Disney в первой половине 2021 года собирается уволить 32 тысячи сотрудников. Об этом, сообщает Reuters, говорится в документах, поданных Disney в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Сокращения в основном затронут тематические парки как в США, так и в других странах мира.

В конце сентября Disney сообщала о планах сокращения сотрудников, однако тогда предполагалось уволить лишь 28 тысяч человек. Еще около 37 тысяч сотрудников разных подразделений Disney, сообщает CNBC, находятся в вынужденных отпусках.

«Диснейленды» в 2020 году долгое время не работали из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. Тематический парк Disney в южной Калифорнии до сих пор не открыт, «Диснейленд» во Флориде возобновил работу, но с жесткими ограничениями по числу посетителей, парк во Франции открылся, но снова закрылся из-за нового карантина, объявленного в стране.

26 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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