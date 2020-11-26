Диалог с Россией нужно вести с позиции сильного — глава Бундесвера



Германия и Европа в целом, если хочет ввести диалог с Россией с позиции сильного переговорщика, должна больше вкладывать в свою оборону.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время часа вопросов в Бундестаге 25 ноября.

По ее словам, фактом является то, что Россия массивно инвестирует в модернизацию своих вооруженных сил, разрабатывает и производит новые виды вооружений, а угроза со стороны РФ стала еще «намного более очевидной», о чем говорят, в частности, в Балтийских странах, Швеции, государствах Центральной и Восточной Европы.

«Если мы хотим говорить с позиции сильного в переговорах, в том числе в переговорах по разоружению, мы также должны усиливать нашу позицию. Это всегда было доброй традицией немецкой внешней политики и это должно оставаться так и в дальнейшем», — заявила Крамп-Карренбауэр.

Министр заверила, что Германия будет продолжать двигаться к взятому на себя на саммите НАТО в 2014 году обязательству довести расходы на оборону до 2% ВВП, ведь Берлин всегда выполняет свои обещания. «Если мы вышлем сейчас новому президенту США сигнал, что мы не собираемся придерживаться наших обещаний, это будет плохой политикой», — отметила она.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что сейчас с точки зрения архитектуры безопасности, с одной стороны, наблюдается усиление угрозы в «непосредственном соседстве», с другой стороны, Европа продолжает быть очень зависимой от американской поддержки.

«Если мы хотим противопоставить что-то этим угрозам, мы должны больше инвестировать и больше действовать как европейцы», — заявила политик. Она добавила, что Европе нужно минимум 30 лет, чтобы провести замещение этих возможностей. Это иллюзия, что сейчас европейцы могут обойтись без поддержки США, быть «автономными» в вопросе защиты, повторила она высказанную ранее позицию.

Глава Бундесвера прокомментировала в этом контексте свой заочный спор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заявил о необходимости «европейской автономии», а Крамп-Карренбауэр настаивала на том, что США должны продолжать выполнять роль «защитника Европы». Немецкая министр не видит здесь противоречия в подходах. Она полностью согласна, что «европейцы должны больше делать сами, поскольку сейчас являются слишком зависимыми от США». Разница, по ее мнению, — в акцентах, в видении роли трансатлантических отношений и НАТО в целом: во Франции говорят о необходимости большей независимости, в Германии — о необходимости продолжать традицию укрепления трансатлантических отношений. Последние выборы в США предоставляют новые шансы для улучшения трансатлантического партнерства, подчеркнула политик.

Как сообщалось, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр недавно в статье для Politico написала, что «иллюзии о европейской стратегической автономии должны закончиться: европейцы не смогут заменить решающую роль Америки как поставщика безопасности … Мы должны признать, что в ближайшем будущем мы будем оставаться зависимыми» . Президент Франции Эмануэль Макрон раскритиковал эти слова, назвав их «неправильным восприятием истории».

Такое «противостояние» Парижа и Берлина вызвало широкую дискуссию по прочности немецко-французского альянса.