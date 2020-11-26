62-летняя Шэрон Стоун показала своего главного любимца

Шэрон Стоун показала новое домашнее фото, на котором предстала вместе со своим домашним любимцем — французским бульдогом. Стоун сидит на диване, а рядом разместился пес. «Воскресенье с Бандитом Стоуном», — написала голливудская звезда под забавным снимком. Даже для дома Шэрон подобрала необычный наряд, который сразу же вызвал фурор в сети.

Сеть тут же отозвалась многочисленными комплиментами, называя актрису «божественной», «вечно молодой» и «невероятно стильной». И с этим сложно не согласиться! Также многие поинтересовались, как дела у сестры Шэрон, которая переболела ковидом. Стоун не стала отвечать фанатам, так как редко вступает в переписку под постами. Зато с удовольствием рассказывает все в своих видео, которыми делится достаточно часто.