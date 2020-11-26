51-летняя Дженнифер Лопес разделась для обложки

51-летняя Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла In The Morning. На ней певица предстала обнаженной. Звезда поделилась фотографией в своем инстаграме.

Сюрприз! Вот официальная обложка,

— коротко подписала кадр Джей Ло.

За съемку отвечали знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Кроме кольца с бриллиантом, подарка ее жениха Алекса Родригеса, на звезде не было ничего. Пара обручилась, но свадьбу пришлось перенести из-за пандемии. Джей Ло опубликовала короткое видео, на котором показаны крупные планы из ее фотосессии в стиле ню. Она также рассказала, что новый хит выйдет уже в эту пятницу.

Недавно Дженнифер объявила о выпуске уходовой косметики JLo Beauty, которая поступит в продажу уже в январе. В интервью изданию WSJ певица рассказала, почему она решила заняться производством косметики и как ее жених помогал ей реализовать эту идею. Алекс сказал мне: «Давай создадим бренд по уходу за кожей. Это же твоя мечта. Давай сделаем это вместе». Он как будто открыл мне глаза и расширил мой горизонт, — сказала она.

В интервью Лопес призналась, что своим примером хочет вдохновлять женщин по всему миру. Она рассказала, что чувствует себя молодой и сильной и хочет показать другим девушкам, как быть сильными.

Это очень мощное оружие — наша женственность и чувственность. Мы заслуживаем быть равными. Вы должны считаться с нами,

— подытожила она.