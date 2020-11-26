51-летняя Дженнифер Лопес разделась для обложки

51-летняя Дженнифер Лопес представила обложку своего нового сингла In The Morning. На ней певица предстала обнаженной. Звезда поделилась фотографией в своем инстаграме.
Сюрприз! Вот официальная обложка,
— коротко подписала кадр Джей Ло.
За съемку отвечали знаменитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.
Кроме кольца с бриллиантом, подарка ее жениха Алекса Родригеса, на звезде не было ничего. Пара обручилась, но свадьбу пришлось перенести из-за пандемии. Джей Ло опубликовала короткое видео, на котором показаны крупные планы из ее фотосессии в стиле ню. Она также рассказала, что новый хит выйдет уже в эту пятницу.
Недавно Дженнифер объявила о выпуске уходовой косметики JLo Beauty, которая поступит в продажу уже в январе. В интервью изданию WSJ певица рассказала, почему она решила заняться производством косметики и как ее жених помогал ей реализовать эту идею.Алекс сказал мне: «Давай создадим бренд по уходу за кожей. Это же твоя мечта. Давай сделаем это вместе». Он как будто открыл мне глаза и расширил мой горизонт,— сказала она.
В интервью Лопес призналась, что своим примером хочет вдохновлять женщин по всему миру. Она рассказала, что чувствует себя молодой и сильной и хочет показать другим девушкам, как быть сильными.
Это очень мощное оружие — наша женственность и чувственность. Мы заслуживаем быть равными. Вы должны считаться с нами,
— подытожила она.
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