Журналисты нашли тайную семью Путина

Журналисты нашли тайную семью Путина — речь идет об еще одной любовнице Путина, причем из «90-х», которая в настоящий момент находится на полном содержании и является фактически миллиардером. Ее богатство напрямую связано со становлением Владимира Путина как президента и жизнь стала круто меняться с 2000 года.

Издание «Проект» опубликовало масштабное расследование о петербурженке Светлане Кривоногих, которая, по данным издания, была подругой президента РФ Владимира Путина, ее семья владеет имуществом и активами на сумму около 7,76 млрд рублей.

Издание пишет, что Светлана Кривоногих родилась в простой семье, детство провела в коммуналке на Гороховой улице Санкт-Петербурга. Получив аттестат зрелости, Светлана Кривоногих какое-то время подрабатывала уборщицей. Затем она поступила в университет экономики и финансов на кафедру международных экономических отношений. Диплом университета Кривоногих получила в 2000 году. Примерно в это же время финансовое благосостояние семьи значительно улучшилось: из коммуналки Кривоногих с матерью переехала в элитное жилье.

Ссылаясь на знакомых Кривоногих, издание пишет, что примерно в это же время Кривоногих познакомилась с Владимиром Путиным. Около десяти лет назад отношения, утверждает издание, завершились.

По данным «Проекта», у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году. «В копиях документов, с которыми ознакомился „Проект“, отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество — Владимировна», — сказано в материале.

По данным «Проекта», уже несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, которые есть в распоряжении «Проекта», она феноменально похожа на президента России. К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих — 70,44%. «Проект» не публикует портрет несовершеннолетней дочери Кривоногих по этическим соображениям. После того как Светлана Кривоногих получила вопросы редакции, ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.

Издание подробно пишет об активах Кривоногих. В частности, в материале сказано, что она является совладелицей расположенного на севере Ленинградской области горнолыжного курорта «Игора». Комплекс расположен в 40 километрах от небезызвестного дачного кооператива «Озеро». Владимир Путин приезжал на открытие комплекса в 2006 году, в 2013 году в «Игоре» праздновали свадьбу его дочь Катерина и Кирилл Шамалов.

Также Кривоногих владеет 75% «Ленинград центра», расположенного в Таврическом саду в Петербурге. Есть у женщины квартира на Каменном острове, которую Кривоногих купила в 2004 году у компании, связанной с банком «Россия».

«Кривоногих помогал и другой друг Путина — виолончелист, крестный его дочери Марии и миноритарный акционер банка „Россия“ Сергей Ролдугин. Из „Панамского досье“ известно: в 2011 году связанная с виолончелистом фирма с Британских Виргинских островов перевела управляющей компании „Игоры“ два займа на сумму около 200 млн рублей под суперльготный процент 1% годовых. На тот момент владелец основной доли в „Игоре“ был запрятан за анонимным кипрским офшором, но, скорее всего, он имел отношение к Кривоногих. Дело в том, что через этот же офшор Светлана стала собственником 37-метровой яхты Al’doga, которую как минимум один раз видели пришвартованной в яхт-клубе „Лагуна“ Юрия Ковальчука на Ладожском озере. Сейчас стоимость такой яхты — около $5,4 млн», — также сказано в материале.