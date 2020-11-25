В США российскую «Луну-25» назвали рудиментом

Первая российская миссия «Луна-25» к естественному спутнику Земли «выглядела бы хорошо в начале 2000 года», а сейчас менее амбициозна китайской Chang’e 4, заявил РИА Новости научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (США) Джонатан МакДауэлл.

По его словам, китайская Chang’e 5 создает угрозу того, что «Луна-25» вообще станет рудиментом. Говоря о российской лунной программе, эксперт отметил ее «отставание после многолетних задержек» от соответствующих проектов США и Китая.

Космический аппарат Chang’e 5 специалист назвал более функциональным, чем советские серии E-8-5, использовавшиеся в 1960-1970-х годах для доставки на Землю образцов лунного грунта. Возможные трудности в реализации данной китайской миссии на Луну эксперт связал с необходимостью осуществления стыковки на окололунной орбите при возвращении на Землю.