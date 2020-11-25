США подготовили убойные санкции против «Роскосмоса», «Росатома», авиапрома и Минобороны РФ Натали Портман с дочерью Амалией поймали на карантине папарацци » В Германии выяснили мотивы мужчины, который въехал в ограду резиденции Меркель В результате наезда автомобиля на ворота ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине пострадал один человек, передает dpa. Отмечается, что помощь пострадавшему оказали на месте, воротам ведомства не нанесен серьезный урон. Водитель был задержан и допрошен полицией. По данным газеты Bild, он хотел передать Меркель письмо, в котором выражал недовольство политикой действующего правительства. Перед зданием резиденции канцлера усилены меры безопасности, как и на близлежащей площади перед зданием центрального вокзала. Напомним, ворота резиденции на полном ходу протаранила легковушка Volkswagen. Судя по надписи на автомобиле, инцидент был акцией противников «коронавирусных» ограничений и глобализации. Одна из них гласила «Проклятые убийцы детей и стариков».

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