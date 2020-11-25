В Чехии умерла телеведущая, сообщившая о вторжении в 1968 году

В Чехии умерла бывший диктор радио и телевидения Камила Моучкова. Ей было 92 года. Она была одной из первых телеведущих в Чехословакии и Европе.

В ночь на 21 августа 1968 года, после ввода в Чехословакию войск Варшавского договора, Моучкова прибыла на работу и передавала информацию зрителям до тех пор, пока не были выключены передатчики. В студии в это время находились вооружённые солдаты.

Моучкова родилась в 1928 году в семье коммунистического функционера, журналиста и бывшего главного редактора официальной газеты чешских коммунистов Rudé právo («Красное право») Вилема Нового. После второй мировой войны окончила консерваторию, с 1948 года выступала в театре в Праге. Вскоре Моучкова стала работать на Чехословацком радио, а с 1956 года принимала участие в телевещании. С 1958 года стала работать ведущей теленовостей. Карьере Моучковой не помешал арест родителей, осуждённых по политической статье в начале 1950-х годов.

Сама Моучкова признавалась, что до Пражской весны участвовала в распространении коммунистической идеологии. «Я воспринимала это больше как профессию лектора. Содержание было вторично. Конечно, я не могу оправдать себя за то, что так было», — заявила диктор в одном из интервью.

В 1969 году Моучкова была вынуждена покинуть большой экран, а вскоре и телевидение. Ей было тяжело найти новую работу, приходилось подрабатывать в театральном буфете и заниматься ручным трудом.

В 1976 году Моучкова подписала Хартию-77.

Соратники и коллеги Моучковой отмечали, что 20 лет забвения после 1968 года не стёрли воспоминания о телеведущей. Когда во время Бархатной революции в 1989 году Моучкова вышла на балкон отеля «Мелантрих», вся Вацлавская площадь начала скандировать её имя.

После революции Моучкова вела программу «Объектив», сотрудничала Радио Свобода.

В 2013 году президент Чехии Милош Земан вручил Моучковой медаль «За заслуги I степени». Тогда Земан назвал телеведущую символом Пражской весны 1968.