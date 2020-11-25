США подготовили убойные санкции против «Роскосмоса», «Росатома», авиапрома и Минобороны РФ

США подготовили новый санкционный список России, в который будет включены более 30 государственных компаний, ведомств и структур.Российские организации попадут под ограничительные меры в рамках санкционного пакета, направленного против Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на еще не опубликованный проект документа.

Под санкциями может оказаться непосредственно Минобороны РФ, а также «дочки» «Росатома» и «Роскосмоса».

Речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса «Росатома» а также двух организациях «Роскосмоса» — научном институте и производителе ракетно-космической техники.

Впервые под американские ограничительные могут попасть ключевые предприятия гражданского авиастроения — в том числе производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, если санкции утвердят, американским компаниям потребуется получение специальной лицензии для продолжения любых контактов с российскими предприятиями.

Замнут санкционный список однин из ФГУПов, связанных с администрацией президента Владимира Путина, а также экспертно-криминалистический центра ГУВД по Нижегородской области.

Ранее ни одно из предприятий атомной отрасли не подпадало под западные санкции, равно как и «Роскосмос» со своими дочерними структурами. Единственным ограничением, которое было введено США , стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников в интересах Пентагона.