США готовят санкции против Минобороны России

Новые санкции США, связанные с Китаем, могут затронуть 28 российских компаний гражданского и оборонно-промышленного комплекса.

По данным источника РИА Новости, администрация Дональда Трампа готовит санкции против Минобороны РФ, одного из ФГУПов, связанных с Кремлем, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Под ограничения могут попасть предприятия госкорпорации «Росатом», два предприятия «Роскосмоса», а также производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения.

Власти США намерены ограничить сотрудничество иностранцев с 89 компаниями из Китая, близкими к военным структурам. Для продолжения любых контактов с попавшими под санкции предприятиями американскому бизнесу потребуется получение специальной лицензии.

Ранее США ввели санкции против трех российских компаний. «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group были внесены в «черный список» по закону о нераспространении оружия массового уничтожения.