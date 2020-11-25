Шотландия первой в мире сделала тампоны и прокладки бесплатными для всех желающих

Парламент Шотландии принял 24 ноября закон, обязывающий власти бесплатно предоставлять гигиенические принадлежности, необходимые в период менструации, всем, кто в них нуждается. Требование распространяется на такие товары, как гигиенические прокладки и тампоны, сообщается на сайте парламента.

Шотландия стала первой страной, которая решила бесплатно обеспечить людей средствами гигиены, необходимыми при менструации, сообщила Никола Стерджен. «Важные меры для женщин и девочек», — написала она в твиттере.

Согласно принятому закону, школы и университеты должны бесплатно предоставлять в своих туалетах гигиенические принадлежности. Ранее правительство Шотландии финансировало учебные заведения в этом вопросе, отмечает Associated Press.

Правительство Шотландии также получило право требовать, чтобы другие государственные органы бесплатно предоставляли гигиенические принадлежности.