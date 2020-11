Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка Ники Минаж, The Weeknd и Джастин Бибер раскритиковали шорт-лист премии «Грэмми-2021» » «Оружие для Украины – идея, время которой пришло» — окружение Байдена 23 ноября избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на ключевые должности в своей администрации. Государственным секретарем должен стать Энтони Блинкен – дипломат со стажем, проработавший почти 20 лет бок о бок с Байденом. В администрации 44-го президента США Барака Обамы Блинкен был фактически вторым человеком в Госдепе и замом советника по нацбезопасности. Он является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США. Новая администрация президента Байдена будет готова уже в ближайшее время усилить военную и дипломатическую поддержку Украины. Основной интерес США — усиление передовых рубежей в борьбе с агрессией России в Европе и защита демократических ценностей в Украине. Как перспектива — присоединение украинского государства к НАТО. На этом неоднократно акцентировало внимание окружение президента Джо Байдена. Кем является будущий глава Госдепа Энтони Блинкен — одна из самых важных фигур в администрации Байдена — профайл LIGA.net по материалам Washington Post, The New York Times, Financial Times, Politico. НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ И ЗНАКОМСТВО С БАЙДЕНОМ Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке. Учился в Гарварде, где был одним из редакторов студенческой газеты The Harvard Crimson. Блинкен разрывался между карьерой в политике или искусстве, вспоминают его друзья. Уже тогда он прошел стажировку в New Republic, написав статью с критикой политики президента Рональда Рейгена. Но одновременно с этим Блинкен организовал фестиваль короткометражных фильмов в Париже. Закончив Гарвард в 1984 году, Блинкен пошел учиться в Колумбийский университет. В 1988 году, помогая отцу, стал активным участником президентской кампании демократа Майкла Дукакиса. Финдиректор кампании Роберт Фармер назвал Блинкена умным, но необщительным молодым человеком. В 1993 году попал в Госдеп в отдел по делам Европы и Канады. Уже через год оказался в Совете нацбезопасности на должности главного спичрайтера по внешней политике тогдашнего президента Билла Клинтона, где продержался до прихода Джорджа Буша-младшего. В 2002 году познакомился с Байденом. Будучи штатным директором Комитета по международным отношениям Сената США, Блинкен работал с вопросами войны в Ираке и Афганистане, отношениями с Пакистаном и ядерным разоружением. В 2008 году вошел в президентскую кампанию Байдена и остался верен ему после поражения, что оказалось верным решением, ведь когда Обама выбрал Байдена в качестве вице-президента, Блинкен также оказался в Белом доме. В КОМАНДЕ ОБАМЫ В 2011 году в ходе операции по убийству лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена Блинкен был одним из тех, кто наблюдал за рейдом из Ситуационной комнаты Белого дома на ряду с Обамой и Байденом. «Я никогда не видел более смелого решения, принятого лидером», – заявил Блинкен, комментируя операцию по убийству главы террористов. Он сблизился с Обамой, став одним из его советников по внешней политике. Блинкен принимал участие в формировании стратегии США по Афганистану, Пакистану, ядерной сделке с Ираном и Сирии, выступая за военную кампанию против режима Асада из-за применения химического оружия в 2013 году (Обама так и не решился на это). СТОРОННИК АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ И ВООРУЖЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ Когда Россия оккупировала Крым в 2014 году, Блинкен назвал это стратегическом поражением Кремля. С тех пор он последовательно выступает за увеличение давления на РФ. По его словам, обширные санкции против окружения президента РФ Путина и всех россиян «имеют решающее значение», чтобы «показать российскому народу, что за поддержку международных преступников, вроде Путина, налагается очень большой штраф». Он активно выступал и за необходимость политической изоляции России и Путина в виде исключения РФ из Большой восьмерки. Оружие для Украины – идея, время которой пришло, – Энтони Блинкен Блинкен называл войну России против Украины «грубым нарушением самых основных норм международного порядка, который США помогли установить после Второй мировой войны». И если в 2015 году в интервью газете День Блинкен, находясь в Киеве в качестве политика администрации Обамы, выступил против поставок летального оружия Украине, то уже в 2017 году он кардинально изменил позицию, заявив в колонке для NYT: «Оружие для Украины – идея, время которой пришло». Во время президентства Дональда Трампа Блинкен поддержал его решение о бомбардировке Сирии, а также предоставление Украине летального оружия. В 2017 году в интервью PBS Блинкен заявил, что Путин построил в России клептократическую систему, неоднократно акцентируя внимание на лжи российского президента, в частности, о роли РФ в войне против Украины. «Путин, я думаю, пришел к выводу, что чем больше он может сделать, чтобы подорвать западную демократическую модель… тем ему лучше», – считает Блинкен. КАК ИЗМЕНИТСЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США ПРИ БЛИНКЕНЕ «Он обладает редким чувством равновесия и мудрости. У него есть рассудительность, существенные знания и способность взаимодействовать с лидерами, чтобы выполнять любую работу, которую его страна когда-либо может попросить от него», – охарактеризовал Байден Блинкена в 2013 года в комментарии Politico. Блинкен будет заметно жестче к России и более восприимчив к идее идеологического соревнования с Китаем, – говорит один из экс-чиновников администрации Обамы Блинкен был ближайшим советником Байдена по внешней политике в ходе недавней президентской кампании. Вероятно, Блинкен придерживается тех же взглядов, что и избранный президент США, выступая против изоляционистской политики Трампа, а также поддерживая увеличение роли Соединенных Штатов в международной политике, в частности, в рамках НАТО. По его мнению, именно международные альянсы и союзники делают США сильнее, что кардинально расходится со взглядами Трампа, видевшего в них лишь ущерб, наносимый Америке. «Блинкен – прагматичный реалист, верящий в силу США, но понимающий ее пределы. У него будет самая ценная валюта в Вашингтоне – ухо президента. Он настолько близок к Байдену, что некоторые считают его байденовским «альтер-эго», – пишет FT. Другой чиновник из администрации Обамы говорит изданию, что «Тони будет заметно жестче к России и более восприимчив к идее идеологического соревнования с Китаем». Отчим упал на колени и произнес единственные три слова на английском, которые он знал: «Боже, храни Америку». Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие, – рассказывает Блинкен В 2020 году Блинкен в интервью институту Hudson заявил, что ЕС – это важный партнер США. Он считает ошибочной политику Трампа, ведь она «ослабила основные альянсы» Америки. Блинкен был однозначен и в отношении решения Трампа вывести часть американских военных из Германии. В комментарии CNN он заявил: «Это глупое, злобное и стратегически проигрышное решение. Это ослабляет НАТО, помогает Путину и вредит Германии, нашему важнейшему союзнику в Европе». Блинкен часто заявляет о моральном примере, который США показывают всему миру, и является сторонником интервенционизма. В 2017 году в колонке для NYT он рассказал историю отчима, пережившего Холокост и сумевшего избежать нацистского Марша смерти, скрывшись в лесу. После проведенных в лесу двух дней, его отчим услышал грохот танка: «Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел крупный темнокожий солдат. Отчим упал на колени и произнес единственные три слова на английском, которые он знал: «Боже, храни Америку». Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот, что Америка предлагает миру». ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ГЛАВА ГОСДЕПА И КТО ЕЩЕ ВОЙДЕТ В АДМИНИСТРАЦИЮ БАЙДЕНА Госсекретарь США – это де-факто министр иностранных дел. Он не только отвечает за состояние дел во внешней политике страны, но является главным консультантом президента США в этой сфере. Госсек много путешествует по миру, ведет переговоры, участвует в международных конференциях. Однако он также возглавляет Госдеп, частично отвечая и за внутреннюю политику. Например, госсек служит каналом связи между федеральным правительством и штатами по ряду вопросов. Советник по нацбезопасности: Джейк Салливан – сотрудничал с Байденом в 2013 году, принимая участие в формировании политики по Ливии, Мьянме и Сирии. Был одним из авторов важной ядерной сделки с Ираном — замораживания отдельных частей ядерной программы Тегерана в обмен на снижение экономических санкций против них. Министерство нацбезопасности: Алехандро Майоркас – занимался проблемами иммиграции в администрации Обамы, а в 2014 году стал замминистра внутренней безопасности. Он руководил спасением детей-сирот после землетрясения в январе 2010 года на Гаити, а так же провел переговоры о заключении первого в истории соглашения о внутренней безопасности между США и Кубой, подписанного в мае 2016 года. Директор национальной разведки: Аврил Хейнс – была заместителем советника по нацбезопасности при Обаме и первая женщина, занявшая пост заместителя директора ЦРУ. Она была одной из тех, кто формировал политику США по применению дронов для целенаправленных ликвидаций в борьбе против терроризма. Посол при ООН: Линда Томас-Гринфилд – темнокожая женщина, которая с 2013 по 2017 год была главным дипломатом Обамы по Африке. Реагируя на свое назначение, она заявила: «Моя мать научила меня руководить силой доброты и сострадания, чтобы сделать мир лучше. Я пронесла этот урок с собой на протяжении всей карьеры на дипслужбе и буду поступать также на должности в ООН». Специальный уполномоченный президента по климату: Джон Керри – ветеран войны во Вьетнаме, был награжден несколькими медалями, включая три Пурпурных сердца. Керри – известный американский политик, построивший карьеру на внешнеполитических вопросах. Когда Россия начала агрессию против Украины, Керри активно поддержал Киев. В штабе Байдена говорят, что экс-сенатор и госсекретарь США Керри будет действовать в качестве «климатического царя» в администрации. Министр финансов: Основным кандидатом является Джанет Йеллен – при Обаме возглавляла Федеральную резервную систему США. Во время ее председательства в США отметился рост количества рабочих мест и заработной платы. Министр обороны: Мишель Флурнуа в администрации Обамы занимала пост замминистра обороны по вопросам политики. В 2011 году Флурнуа помогла убедить Обаму на военное вмешательство в конфликт в Ливии. Huffington Post называет ее «тихой, но влиятельной женщиной, державшейся вне поля зрения». Генпрокурор: Салли Йейтс – бывшая заместитель генерального прокурора. Некоторое время исполняла обязанности генерального прокурора в начале срока Трампа – она продержалась на должности 10 дней, открыто выступив против 45-го президента США и назвав один из его приказов неконституционным. Трамп уволил ее за неповиновение. Также на должность претендует Даг Джонс – бывший федеральный прокурор с солидным опытом в области гражданских прав. Его самым громким делом является взрыв в баптистской церкви в 1963 году. Благодаря стараниям Джонса двух членов Ку-клукс-клана привлекли к ответственности в начале 2000-х. Они получили пожизненные сроки. https://www.liga.net/world/articles/orujie-dlya-ukrainy-ideya-vremya-kotoroy-prishlo-portret-gossekretarya-i-yastrebov-baydena?fbclid=IwAR1oyoNRyco1wkgB_ZfGvPr8dAp6BveOGT3-2K5jRIGOLFtaIyIV9eEpZno

