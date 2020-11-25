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Офис Ангелы Меркель таранили автомобилем

Автомобиль въехал в ограждение офиса канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало. На врезавшейся в ворота машине написано «проклятые убийцы детей и стариков» и «остановите политику глобализации». О других подробностях пока не сообщается.

Сама Меркель в это время должна проводить видеоконференцию с главами немецких регионов, на которой планировалось обсудить продление режима изоляции и дальнейшие шаги по борьбе с пандемией коронавируса.

25 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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