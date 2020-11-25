Николь Кидман снялась для нового выпуска знаменитого глянца в эротичном образе

Карьера оскароносной актрисы Николь Кидман длится вот уже более трех десятилетий, и за это время она успела освоить самые разные жанры в кино и сериалах. Николь – одна из знаковых актрис Голливуда и любимица миллионов зрителей, но кто бы мог подумать, что стояло за ее блестящим восхождением.

Николь Кидман стала героиней свежего номера британской версии журнала Glamour и в интервью рассказала о своих подростковых комплексах и страхах.

Период средней школы для Николь Кидман был непростым. Она переживала из-за своего высокого роста, что, вместо уверенности, вселяло в нее сомнения в себе.

«Я была подростком, который не хотел подчиняться, однако также у меня было много страхов и комплексов, потому что я была очень высокая. В 13 лет мой рост достигал 177 сантиметров», – рассказала актриса в интервью.

11 декабря выйдет новый фильм Райана Мерфи «Выпускной» с участием Николь Кидман. Актриса сразу же вспомнила свое собственное платье для торжественного события. Николь чувствовала себя неуверенно, но именно поэтому решила выбрать оригинальный фасон, преодолев свой страх.

«На мне было платье 1920-х годов, которое удивительно сочеталось с моей чувственной личностью. Я купила его в магазине винтажной моды, и сразу влюбилась в его силуэт. Для декора дизайнер использовал черный и белый бисер – это были не традиционные пышные юбки из тюля и банта», – поделилась актриса.

Вопреки успешной карьере и множеству наград, у Николь Кидман случались и трудные времена. Например, когда в 2010 году она решила взять все в свои руки, то основала продюсерскую компанию Blossom Films.

«Я знала, что существуют отличные истории для женщин, но они не получали финансирования, и все твердили: «Это не представляет интерес… они проваливаются» или «Единственное, что вы можете сделать, это романтические комедии, или вы можете пойти играть в театр?», – сказала Николь.

Тогда она начала с роли в психологической драме «Кроличья нора», которая получила номинацию на «Оскар» и вскоре сотрудничала с Риз Уизерспун в сериале «Большая маленькая ложь» (обе актрисы выступили исполнительными продюсерами).

Николь Кидман была неотъемлемой частью движений против сексуальных домагательств – #MeToo и #TimesUp. В знак протеста против неравенства актриса появилась на церемонии «Золотого глобуса» в 2018 году в черном. С тех пор, Николь продолжает активно работать над тем, чтобы искоренить неравенство в киноиндустрии.

«Все ли мы работаем, чтобы это изменить? Я надеюсь на это, и мы продолжим. Я надеюсь, что поколения вернутся и скажут: «Вау! Это была хорошая работа», – сказала Николь.