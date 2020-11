«Оружие для Украины – идея, время которой пришло» — окружение Байдена В ЕС предупредили о третьей волны коронавируса » Ники Минаж, The Weeknd и Джастин Бибер раскритиковали шорт-лист премии «Грэмми-2021» Вчера вечером американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на предстоящую премию «Грэмми», которая пройдет 31 января. Абсолютным лидером стала Бейонсе. И хотя в этом году звезда не выпустила ни одного музыкального альбома, ее номинировали аж в восьми категориях. По шесть номинаций собрали Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Roddy Ricch, а вот триумфатор «Грэмми» прошлого года Билли Айлиш получила четыре номинации. Бейонсе Вскоре после публикации полного списка номинантов премии многие артисты поспешили выразить свое возмущение выбором Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Среди недовольных оказался рэпер The Weeknd. Музыкант, выпустивший в этом году коммерчески успешный альбом After Hours и несколько раз попадавший в чарты Billboard, не удостоился на предстоящей премии ни одной номинации. Такое отношение к себе Эйбел Тесфайе посчитал несправедливым, о чем сообщил своим поклонникам в твиттере: «Грэмми» остается коррумпированной. Ваши действия должны быть более прозрачными для меня и моих поклонников. The Weeknd В предвзятости Национальную академию обвинила и Ники Минаж. Певица сразу же вспомнила, как в 2012 году она не удостоилась премии «Грэмми». Тогда Национальная академия отдала предпочтение американскому инди-фолк-коллективу Bon Iver. Никогда не забывайте, что организаторы «Грэмми» не удостоили меня премии в номинации «Лучший новый артист года», когда одновременно семь моих песен находились в топах чарта Billboard, а продажи были лучше, чем у любой другой женщины-рэпера за последнее десятилетие. Я вдохновила целое поколение. Вместо этого они отдали победу белым мужчинам из Bon Iver, — вспомнила Ники. Ники Минаж Свое недовольство списком номинаций «Грэмми-2021» выразил и Джастин Бибер. Несмотря на то что Национальная академия номинировала музыканта в четырех категориях, он был возмущен, что его последний альбом Changes квалифицировали как поп, а не R&B. Пожалуйста, не принимайте это как мою неблагодарность. Это просто мои мысли вслух. Спасибо людям, которые боролись за то, что у меня вообще есть номинации. Я польщен, что мое творчество оценили. При этом я трепетно отношусь к своей музыке и считаю, что Changes был и остается R&B-альбомом. То, что его не признали таковым, для меня загадка. Я вырос, восхищаясь R&B-музыкой, и очень хотел воплотить что-то подобное в своем творчестве. От аккордов до мелодий и вокала этот альбом полностью соответствует стилю R&B. Джастин Бибер В конце своего обращения Джастин Бибер признался, что искренне любит поп-музыку, но все равно настаивает на том, что его последний альбом был записан совсем в другом стиле. Известно, что в список номинантов на «Грэмми-2021» также попали россияне — пианист Даниил Трифонов и дирижер Максим Емельянычев. За победу в одной из номинаций также поборется диджей Imanbek из Казахстана. Академия отметила его за ремикс песни Roses рэпера Saint Jhn.

