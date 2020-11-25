Натали Портман с дочерью Амалией поймали на карантине папарацци

Вчера 39-летняя Натали Портман попала в объективы репортеров во время прогулки по району Роуз-Бей в Сиднее. Компанию звезде составила ее трехлетняя дочь Амалия. Вместе они сначала прошлись по парку, потом заглянули в несколько маленьких магазинчиков, после чего присели в кафе, где малышка с удовольствием полакомилась мороженым.

Натали Портман с дочерью АмалиейДля прогулки в теплый и солнечный день Натали выбрала джинсы-бойфренды, черную футболку и белые кеды Nike. Свой расслабленный образ актриса дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что этим появлением на публике Портман окончательно развеяла слухи о своей третьей беременности (или все-таки нет?). Напомним, разговоры о беременности Натали Портман начались в середине июля. Тогда звезда попала в объективы репортеров в платье свободного кроя, после чего у многих журналистов и поклонников сложилось впечатление, что актриса ждет ребенка. В начале октября Натали снова сфотографировали папарацци: на сей раз на пляже и в купальнике. Однако даже тогда у фанатов остались сомнения по поводу беременности звезды.

К слову, недавно актриса приступила к съемкам нового фильма «Тор: Любовь и гром» (как раз по этой причине Натали и находится сейчас в Австралии). На съемки звезда прилетела не только в сопровождении дочки, но и с супругом Бенжаменом и девятилетним сыном Алефом.