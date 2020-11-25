«Мы кушаем» — Милла Йовович показала новое фото с маленькой дочкой

Всемирно известная актриса украинского происхождения, растрогала фото с маленькой дочкой.

Кроме того артистка поразила фанатов видом без макияжа. На странице в Instagram Йовович запостила снимок, на котором кормит 9-месячную Ошин. «Моя обезьянка и я» — подписала фото молодая мама.

На фотографии проголодавшаяся девочка сама держит бутылку и жадно глотает молоко, а героиня «Пятого элемента» — просто уставшая мама абсолютно без макияжа. Однако, при этом она как всегда прекрасна. Фанаты вовсе не раскритиковали лицо Милы, а наоборот восхитились ее смелостью показывать жизнь, как она есть.

На фотографиях — творческий беспорядок. Во дворе и в доме разбросаны игрушки. Все, как должно быть, когда в семье трое детей. Однако многодетная мама совсем этого не стесняется. Фоловеры Милы оценили, что звезда открыла для них свою реальную жизнь и показала, что дома селебритис — это не обязательно сказочные замки.

Напомним, что у 44-летней летней Милы Йовович трое детей — 13-летняя Эвер, 5-летняя Дешиел и 9-месячная Ошин.