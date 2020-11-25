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Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

Meghan Markle

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что в июле этого года пережила выкидыш. В своей статье в газете New York Times она призналась, что для нее это стало «почти непереносимым горем».

«Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я понимала, что теряю второго», — написала жена принца Гарри, сына наследника британского престола принца Чарльза.

Арчи, первый сын Меган Маркл и принца Гарри, родился 6 мая 2019 года.

Как написала  Меган, «в 2020 году всех нас преследовали потери и боль». Она описала обстоятельства, при которых произошел выкидыш. Утром она почувствовала «резкую судорогу», после чего ее доставили в больницу.

«Я лежала на больничной койке и видела, что у моего мужа буквально разрывалось на части сердце, а он при этом пытался помогать мне», — описывает Меган этот день.

39-летняя Меган Маркл говорит, что решила рассказать о пережитом, чтобы призвать людей заботиться друг о друге в период праздников, когда в США отмечается День благодарения. Главным мотивом ее колонки в New York Times стал вопрос «как ты?» («are you OK?» — англ.), который она задала принцу Гарри в больнице. По ее мнению, люди должны чаще проявлять заботу об окружающих.

Она также призвала более открыто говорить о чувствах женщин, которые теряют детей во время беременности.

https://www.bbc.com/

25 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости, США ﻿
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