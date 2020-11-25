Марк Руффало сыграет в триллере с Райаном Рейнольдсом

Киностудия Skydance в партнерстве с потоковым сервисом Netflix запускает в производство фантастический триллер под названием «The Adam Project», главные роли в котором сыграют Райан Рейнольдс и Марк Руффало. Такими сведениями располагает издание The Hollywood Reporter.

По сюжету герой Рейнольдса совершает путешествие в прошлое, чтобы попросить помощи у самого себя в 13-летнем возрасте. Вместе герои должны найти своего отца, которому в тот момент столько же лет, сколько и персонажу Рейнольдса, и постараться изменить ход событий, чтобы спасти будущее. Руффало сыграет отца, блестящего физика.

В проекте также будет задействована Кэтрин Кинер, которой досталась роль главной злодейки, и, вероятно, Зои Солдана, контракт с которой пока не подписан. Постановщиком назначен Шон Леви. Ожидается, что съемки стартуют в начале 2021 года и пройдут преимущественно в Ванкувере.

Напомним, что в последние годы Марк Руффало был занят в съемках фильмов студии Marvel, входящих в киновселенную. Ему довелось исполнить роль ученого Брюса Беннера, который в результате неудачного научного эксперимента обрел способность превращаться в зеленого великана Халка.