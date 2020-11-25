F-35A испытали сбросом термоядерной бомбы на сверхзвуковой скорости

Сандийские национальные лаборатории и Лос-Аламосская национальная лаборатория совместно с ВВС США завершили испытания истребителя F-35A Lightning II сбросом неснаряженной термоядерной бомбы B61-12. Как пишет The Drive, во время этих испытаний, в частности, был произведен сброс боеприпаса без боевой части на сверхзвуковой скорости полета.

Испытания F-35A проводились в рамках подготовки к сертификации боевого самолета в качестве истребителя двойного назначения. Благодаря этому самолет сможет нести как тактическое, так и стратегическое вооружение.

Программа разработки семейства истребителей F-35 изначально предусматривала возможность наделения боевых самолетов способностью нести ядерное вооружение. Согласно действующим планам, сертификация F-35A в качестве самолета двойного назначения запланирована на январь 2023 года. Возможность штатно нести и применять термоядерные бомбы B61-12 боевые самолеты получат вместе с обновлением программного обеспечения с нынешней версии Block 3A до версии Block 4.

Испытания сбросом B61-12 на сверхзвуковой скорости полета состоялись еще 25 августа 2020 года, однако об их проведении Сандийские национальные лаборатории сообщили только сейчас. Сброс боеприпаса был произведен с высоты 3,2 тысячи метров. Все бортовые системы авиационной бомбы были задействованы. На бомбе термоядерную боевую часть заменили массо-габаритным макетом.

Первые испытания истребителя F-35A сбросом макета термоядерной бомбы состоялись еще в 2019 году. Во время испытаний самолет F-35A выполнял полеты с макетом бомбы B61-12 во внутреннем отсеке вооружения. Для испытаний использовались не строевые истребители, а опытные образцы F-35A, прежде проходившие летные испытания в рамках программы разработки самолетов такого типа.

Разработка авиационной бомбы B61-12, боеприпаса нового поколения в семействе B61, ведется с 2012 года. Новые бомбы заменят все типы B61, а также бомбы B83, стоящие на вооружении США с 1983 года. Фактически новых B61-12 выпущено не будет — в эту версию будут переделываться с частичной заменой деталей на новые уже имеющиеся бомбы B61. B61-12 получила систему наведения и боевую часть изменяемой мощности. Максимальная мощность B61-12 составляет 50 килотонн.