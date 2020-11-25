Борьба с советскими ПВО на Ближнем Востоке — из истории советско-израильского конфликта

В ВСД египетские и сирийские товарищи применили очередную разработку советского ВПК — ЗРК Куб (SA-6) в его экспортном варианте Квадрат. По некоторым сведениям, к началу войны Египет располагал 26-ю, а Сирия 14-ю комплексами. SIPRI сообщает о поставке 18 в Египет (1972-3), 20 в Сирию (1973) и ещё 30 туда же (1978).

Особенно впечатляющим было применение ЗРК в период с 6 по 24 октября 1973 г., когда пусками 95 ЗУР комплексов «Квадрат», по данным сирийской стороны, сбили 64 израильских самолета. Исключительная эффективность ЗРК «Квадрат» определялась несколькими факторами:

— высокой помехозащищенностью комплексов с полуактивным самонаведением;

— отсутствием у израильтян средств радиоэлектронного противодействия (РЭП), работающих в требуемом частотном диапазоне — поставляемая из США аппаратура была рассчитана на борьбу с ранее применявшимися радиокомандными ЗРК С-75 и С-125, работающими на более длинных волнах;

— высокой вероятностью попадания в цель маневренной ЗУР с прямоточным двигателем.

Не располагая техническими средствами подавления ЗРК «Квадрат», израильская авиация вынуждена была применять довольно рискованные тактические приемы. Многократный вход в зону пуска с последующим поспешным выходом я нее провоцировал быстрый расход боекомплекта комплекса с дальнейшим уничтожением средств обезоруженного ЗРК. Кроме того, применялся подход истребителей-бомбамдировщиков на высотах, близких их практическому потолку, с дальнейшим пикированием в «мертвую зону» над ЗРК. Высокая эффективность ЗРК «Квадрат» подтвердилась и в период с 8 марта по 30 мая 1974, когда пусками 8 ЗУР было уничтожено 6 самолетов. Кроме того, комплекс «Квадрат» применялся в ходе боевых действий в Ливане в 1981-1982 гг.

(http://pvo.guns.ru/kub/kub5.htm)

Результат применения ЗРК в Первую Ливанскую оказался совершенно иным — 9-10 июня 1982-го в ходе операции Арцав-19 АОИ благополучно вынесла группировку ПВО, прикрывавшую сирийские подразделения в Ливане. Если интернет нам не врёт, на участке размером примеро 30 на 25 км располагались 15 дивизионов ЗРК Квадрат, два дивизиона ЗРК С-75М и два дивизиона ЗРК С-125М, плюс 17 батарей зенитной артиллерии, 51 ЗСУ Шилка и 47 отделений ПЗРК Стрела-2; ночью 9-10 июня из Сирии были переброшены еще пять дивизионов ЗРК неуказанных типов.

Позволю себе привести длинную цитату из Г.П.Яшкина, главного военного советника в ВС Сирии в 1980-84. К информационной составляющей можно кое-где придраться; зато читатели, вероятно, оценят некоторые стилистические детали.

Надо признаться, что этой операцией израильтяне достигли многого, и прежде всего в морально — психологическом плане. Они вдохновили антирежимную реакцию внутри Сирии и поколебали здоровые силы и даже самого Х. Асада и его окружение… в 12.00 11 июня боевые действия между Израилем и Сирией на территории Ливана были прекращены. Считаю необходимым более подробно рассмотреть боевые действия израильтян, тактику и технику их авиации в тот победный для них день 10 июня 1982г. Не восторгаться, а именно рассмотреть, причем с болью в душе. Восторгаться можно было бы тогда, когда на месте израильской авиации оказалась вдруг сирийская…

Операцию по подавлению ЗРК израильтянам удалось провести только на узком участке — в полосе ответственности 82-й смешанной зенитно-ракетной бригады, а по постановке помех они задели и девять дивизионов ЗРК, сосредоточенных в горных районах Касьюн и Барук на территории Сирии. Операция по подавлению ЗРК в Ливане (долина Бекаа) развивалась следующим образом.

Первое. Была создана группа радиоэлектронного обеспечения удара. В эту группу входили беспилотные самолеты — разведчики типа «Скаут» (Израиль) и «Файерби» (США). Летая на над позициями ЗРК САМ-6, они вели прямую телевизионную трансляцию изображения на командный пункт. Получая такую наглядную информацию, израильское командование принимало безошибочные решения на нанесение ракетных ударов. Кроме того, эти же беспилотные самолеты ставили помехи. Они засекали рабочие частоты РЛС и аппаратуры наведения сирийских ракетных комплексов. Более того, играя роль «приманки», вызывая на себя огонь сирийских ЗРК, самолеты — разведчики отводили его от боевых самолетов. В группу радиолокационного обеспечения и самолеты раннего предупреждения «Хокай». Их функции: засечка и контроль активности действий сирийских самолетов. Самолеты РЭБ «Боинг-707» и вертолеты типа «53с» непрерывно летая над северными районами Палестины и взаимодействуя с наземными установками РЭБ, прослушивали радиосети сирийских ВВС и ПВО и забивали их помехами. Пеленгуя работающие сирийские РЛС, они уточняли их координаты и передавали на оперативный (командный) пункт, что способствовало нанесению точных ударов.

Второе. Были созданы три группы удара. Первая группа — наземные пусковые установки ракет класса «земля-земля» типа «Стандарт Арм». Эти установки действовали с вершин горного района Гармон, господствующего над позициями сирийских войск ПВО. Кроме наземных ракетных установок в уничтожении ЗРК участвовала дальнобойная артиллерия, установки реактивной артиллерии, при этом использовались шариковые и кассетные боеприпасы, обладающие способностью наводиться на цель (особенно на конечном этапе) с помощью инфракрасного и лазерного луча.

В группу второго удара входили истребители-бомбардировщики «Фантом», оснащенные ракетами «Стандарт Арм», «Шрайк», «Мейверик». «Фантомы» уничтожали оставшиеся РЛС и пусковые установки, причем с дальностей, превышающих радиус действия сирийских зенитных ракет средней дальности (с рубежа 60-80 км). Это были самолеты, предназначенные для подавления системы ПВО. На них были установлены специальные двигатели, которые не оставляли за собой следа конденсата, что затрудняло визуальное обнаружение самолета. Они были оснащены системой РЭБ под кодовым названием «ФР-38». Эта система принимает частоты РЛС противника и автоматически ставит против них помехи. 52 антенны, установленные по всему фюзеляжу самолета, обеспечивают устойчивый прием сигналов РЛС. Были на самолетах и другие новшества.

Группа третьего удара состояла из истребителей «Кфир» и Ф-15, которые завершили уничтожение оставшихся пусковых установок нанесением обычных бомбовых ударов.

И чуть ниже:

На ЦКП ВВС и ПВО, как и на других пунктах управления, в боевых порядках сирийских войск и на огневых позициях в Ливане вместе с сирийцами неутомимо и самоотверженно трудились наши советские люди… Особой благодарности заслужили, конечно же, те, кто был под огнем — на позициях дивизионов ЗРК, на станциях наведения «Сурн», «Унк», «Унз». Они показали образцы мастерства и отваги, свои примером помогли сирийцам выстоять и выполнить все боевые задачи… Многие из них отмечены государственными наградами.

Перейдём к фоточасти. Египетский парад в честь годовщины ВСД:

Ещё египетские Квадраты:

РЛС 1С91, тоже Египет:

Хвостовая часть ракеты на Голанах, 1973:



(Давид Рубингер, Национальная фотоколлекция)

Вроде бы сирийская 1С91, уничтоженная в 1982-м противорадиолокационной ракетой AGM-78 Standard ARM:

Наши дни, Египет:

Сирия:



Оригинал взят у bukvoed в Квадратура Куба.