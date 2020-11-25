Байден выбрал нового главу ЦРУ из спецназа

Центральное разведывательное управление США в администрации Джо Байдена может возглавить Майкл Морелл.

Как напоминает издание Daily Beast, Морелл дважды был исполняющим обязанности директора ЦРУ, но в 2013 году был вынужден уйти в отставку на фоне скандала о масштабной слежке за гражданами.

Отмечается, что Морелл «был ревностным защитником использования ведомством пыток и ударов беспилотников», поэтому некоторые демократы — однопартийцы Байдена — могут не поддержать его назначение.

Еще одним кандидатом на пост главы разведки экс-советник по нацбезопасности в администрации Барака Обамы — Том Донилон, который ранее в ЦРУ не работал.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден, с большой долей вероятности, одержал победу на выборах президента и уже начал формировать свою администрацию. Однако действующий глава Белого дома Дональд Трамп готов до последнего доказывать, что у него «украли выборы».