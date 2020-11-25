Байден: Из-за Трампа Америка осталась в одиночестве

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп «изменил политический ландшафт», и за время его президентского срока Америка осталась в одиночестве.

Таким образом он прокомментировал упреки в том, что его правление может стать «третьим сроком Барака Обамы», при котором он восемь лет работал вице-президентом.

«Мы столкнулись совершенно с другим миром», — подчеркнул Байден в интервью MSNBC, добавив, что «теперь это „Америка в первую очередь“, то есть „Америка в одиночестве“».

Ранее СМИ и политические деятели США критиковали Байдена за то, что он планирует назначить в свою администрацию людей, известных по администрации Обамы, а не новые лица.