Александр Ширвиндт при смерти

Сегодня утром СМИ стало известно, что Александр Ширвиндт был госпитализирован с пневмонией в одну из московских больниц. Доктора, занимающиеся лечением 86-летнего народного артиста РСФСР сообщают, что состояние знаменитости тяжелое, к тому же, ситуацию осложняет дыхательная недостаточность. По данным некоторых информационных порталов Ширвиндт заражен именно коронавирусом. ТАСС, например сообщает что о данной информации говорил директор театра Мамед Агаев. Он также уточнил что COVID у актера протекает в легкой форме, но, ко всему прочему, заразилась и супруга худрука.

Порталу РИА Новости удалось узнать о клинике, в которой Александр находится на данный момент. Это городская клиническая больница №52 сейчас её перепрофилировали под пациентов, у которых был обнаружен коронавирус. Согласно материалам, опубликованным в вышеуказанном портале, знаменитый артист госпитализирован «в отделение реаниматологии».