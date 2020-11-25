120 дельфинов покончили жизнь самоубийством

О трагедии сообщил водолаз и фотограф Сэм Уайлд, который в настоящее время находится на островах. По его словам, животные выбросились на северном пляже главного острова Чатем. Уайлд отметил, что это была ужасающая сцена.

Службы спасения, которые приехали на место происшествия, обнаружили 97 погибших черных дельфинов и еще трех дельфинов-афалин. Другие 26 животных были живы, но их пришлось усыпить, поскольку они слишком долго находились на суше и уже не смогли бы вернуться в море.

Причины такого поведения черных дельфинов и дельфинов-афалин сейчас выясняются.

Ранее гибель 150 дельфинов была зарегистрирована у берегов острова Стюарт, расположенного на юге Новой Зеландии.