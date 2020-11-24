Заканчивается строительство первого в мире прозрачного бассейна, зависшего на 35-метровой высоте

Подходит к концу строительство впечатляющего 25-метрового прозрачного бассейна, который завис на высоте 35 м над землей. Его создают между двумя зданиями в «Посольском саду» – новом жилом районе Лондона. На данный момент идут завершающие работы, а публика с нетерпением ждет этого затянувшегося события. Хотя, поговаривают, что обычные люди туда вряд ли смогут попасть.



Этим летом в новом районе Лондона должны были открыть необычный объект – полностью прозрачный бассейн, зависший на высоте 35 м над землей. Его возводят между двумя высотками в Embassy Gardens («Посольском саду»), новом жилом комплексе, занимающий целый район Nine Elms, в Воксхолле (Vauxhall). Из-за пандемии сроки сдачи были сорваны, но по слухам, весной следующего года первый в мире бассейн с такими техническими и конструкционными характеристиками порадует горожан, хотя и не всех.

Как утверждают авторы разработки Sky Pool («Небесный бассейн»), они постарались «расширить границы возможностей в области строительства и проектирования». Они решили воплотить в жизнь необычный проект, аналогов которому пока нет нигде в мире. Этому поспособствовали достижения современных технологий, позволяющих создавать фантастические объекты, которые становятся не только украшением зданий, они обладают определенным функционалом. Именно таким объектом и станет прозрачный бассейн, рядом с которым обустраивают развлекательные и зеленые зоны (на крышах многоэтажек, удерживающих его). В это сложно поверить, но счастливчики, которым удастся туда попасть, смогут похвастаться тем, что они плавали в воздухе над центром Лондона.

Над проектом Sky Pool, который был заказан компанией EcoWorld Ballymore, работают специалисты архитектурной фирмы HAL architects, инженеры из компании Arup, ландшафтные дизайнеры из Camlins и дизайнеры интерьеров бюро Luis Bustamante. По замыслу команды разработчиков, огромная акриловая ванна должна соединять два десятиэтажных здания, расположенных друг от друга на расстоянии 10 м, хотя длина ее самой составляет 25 метров. Так что жители этих двух домов могут не только перейти через пешеходную дорожку и попасть друг к другу в гости, но и переплыть.

Прозрачный бассейн такой длины и объема – это настоящий аттракцион и «инженерное чудо», которое создали специалисты международной команды на базе в Колорадо (США). «Небесный бассейн» совсем недавно прошел последние гидростатические испытания, которые подтвердили, что акриловая структура соответствует коэффициенту безопасности. Конструкция может выдержать массу в 20 раз больше, чем допускается технологическими нормами, так что любителям острых ощущений и пешеходам, над которыми будет нависать аквариум-бассейн ничего не угрожает.

Акриловая ванна Sky Pool в начале осени была доставлена в Лондон и ее с помощью башенного крана установили на крышах двух домов, причем в целях безопасности ее не закрепляли полностью, а оставили как бы «скользящей». Такие странности обусловлены тем, что такой высотности здания подвержены колебанию во время сильных порывов ветра или просадке фундамента.

В скором будущем бассейн в стиле аквариума, уже установленный на территории «Посольского сада», будет заполнен 148 тыс. литров воды, и пловцы смогут наслаждаться видом на центр Лондона, проплывая между двумя десятиэтажными домами. Учитывая, что строится элитный комплекс, то к услугам жильцов роскошных апартаментов будут предоставлены общие зоны отдыха, оранжереи, парки, спа-салоны, тренажерный зал, конференц-залы и даже коллективный офис (коворкинг). И это не удивительно, ведь бюджет на создание всей этой многофункциональной красоты, включая главную изюминку – «Небесный бассейн», превышает 1 млрд дол.

Учитывая все вышеперечисленное, становится сразу понятно, почему прозрачный бассейн станет достоянием не всех горожан, а лишь горстки избранных, которые смогут себе позволить купить в этом районе квартиру. А эта заоблачная мечта стоит баснословных денег. Цена за самые маленькие по площади апартаменты стартует от 730 тыс. дол., а вот за пентхаус с прямым круглосуточным выходом на крышу к «Небесному бассейну» обойдется уже в 6 млн «зеленых».