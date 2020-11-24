Врачи — галлюциногенные грибы хорошо помогают при мигрени

Американские исследователи представили результаты первого контролируемого клинического испытания, показавшего эффективность псилоцибина при мигрени. Статья опубликована в журнале Neurotherapeutics.

Мигрень — одна из самых распространенных и тяжелых причин головной боли. Этим заболеванием страдают около 15 процентов людей; в развитых странах оно входит в тройку наиболее частых поводов для временной нетрудоспособности. Описания положительного действия псилоцибина (алкалоид, содержащийся более чем в 200 видах грибов, которые относятся преимущественно к роду Psilocybe) и аналогичных веществ при мигрени впервые появились более полувека назад в период расцвета психоделических исследований, но более серьезные работы не проводили из-за последующих законодательных ограничений. Недавно шведские исследователи обнаружили аналогичную информацию на тематических сайтах, где описано самолечение, однако зарегистрированное контролируемое двойное слепое клиническое испытание, пусть и совсем небольшое, было проведено только сейчас.

К участию в работе под руководством Эммануэль Шиндлер (Emmanuelle Schindler) из Йельского университета пригласили 14 человек в возрасте от 21 до 65 лет, но в окончательный анализ данных попали лишь 10 из них. Критериями включения служили наличие клинически установленного диагноза мигрени, отсутствие значимых соматических и психических заболеваний, а также приема рекреационных психоактивных веществ в течение последних 3 месяцев, алкоголя — 1 недели и действующих на серотониновые рецепторы препаратов (антидепрессантов, противорвотных, сосудосуживающих) — от 2 до 6 недель в зависимости от конкретного лекарства. Триптаны употреблять не запрещали, но не более двух раз в неделю и при условии полного выведения из организма до введения псилоцибина.

Всем участникам вводили псилоцибин дважды с интервалом в две недели по 0,143 миллиграмма на килограмм массы тела (средняя галлюциногенная доза). Каждый из них вел дневник головной боли (мигренозной и немигренозной) начиная с двух недель перед первым приемом препарата и завершая спустя две недели после второго. Предоставленные данные использовали для статистического анализа.

Выяснилось, что число дней с мигренью в неделю значительно снизилось после приемов псилоцибина по сравнению с плацебо: в среднем ˗1,65 (95 процентов, ДИ 2,53–0,77) против ˗0,15 (95 процентов, ДИ 1,13–0,83). Доля участников в экспериментальной и контрольной группах, у которых число дней с мигренью в неделю сократилось как минимум на 25, 50 и 75 процентов, составила 80, 50 и 30 процентов и 20, 20 и 0 процентов соответственно. Что интересно, вопреки предыдущим наблюдениям сила терапевтического эффекта препарата не коррелировала с интенсивностью психоделических переживаний во время его действия.

Как отметила Шиндлер, в ближайшее время их коллектив планирует расширить исследования эффектов псилоцибина при мигрени, а в данный момент изучает его потенциальное применение после сотрясения мозга. Еще одним диагнозом в списке стала кластерная головная боль, этим же вопросом занимаются научные группы из Дании и Швеции.