Вице-президент «Лукойла» призвал готовиться к отказу Европы от российской нефти

Вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун ожидает сокращения экспорта российской нефти и газа в Европу к 2040 году. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсант», опубликованном во вторник.

«Это неизбежно (сокращение экспорта нефти из РФ в Европу — прим. ТАСС). Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС», — сообщил Федун.

Он добавил, что ожидается и снижение экспорта газа. «Падение [экспорта] будет, но не такое сильное, пока цена на газ будет низкой. В первую очередь они избавляются от угля. В ЕС планируется ввести норму о содержании водорода в метане до 5%, так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году», — сообщил Федун.

Он также отметил, что заводы «Лукойла» в Европе будет необходимо модернизировать, чтобы соответствовать требованиям дорожной карты проекта «Зеленая сделка» (Green Deal), запущенного Еврокомиссией в декабре 2019 года и нацеленного на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе. «Нам нужно подстраиваться под то законодательство, в рамках которого работают наши активы», — пояснил он.

Кроме того, Федун сообщил, что компания отказывается от строительства масштабных нефтегазохимических комплексов и займется реализацией тех проектов, которые гарантированно окупятся до 2035 года. «От планов по строительству гигантских нефтегазохимических комплексов мы отказываемся, потому что ситуация на рынке меняется, и появляются технологии, которые позволяют сделать практически бесконечной вторичную переработку пластиков. За счет этого с рынка в будущем уйдет спрос на 3-5 млн баррелей в сутки», — добавил он.

«Лукойл» считает обоснованной цену на нефть в 50 долларов за баррель, а в качестве самого плохого сценария рассматривается цена в 40 долларов за баррель. При этом, чтобы поддерживать добычу на низком уровне при цене в 40 долларов за баррель, необходимо тратить большие средства на технологии, подчеркнул Федун. «Все компании сократили бурение, а восполнять ресурсы надо так, чтобы это было рентабельно и не было в убыток государству. Поэтому необходим длительный и правильный диалог с правительством, и один из важнейших вопросов, которые нужно обсуждать, — адаптация к климатическим изменениям и создание эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса», — отметил он.

Федун также добавил, что даже по сценарию SDS МЭА «Лукойл» к 2035 году сохраняет добычу на текущем уровне, поскольку все brownfield-проекты компании и значительная часть greenfield остаются рентабельными и при цене $40 за баррель. Такой ценовой уровень является точкой отсечения всех новых проектов. Вице-президент «Лукойла» уточнил, что в радикальном климатическом сценарии выпадает значительная часть проектов глубоководной и трудноизвлекаемой нефти, а доля традиционных поставщиков — ОПЕК и России — может вырасти до 60% от общего производства. Что касается спроса, он будет обеспечен за счет развивающихся стран и тех отраслей, которые не могут себе позволить экологические новшества.

Федун отметил, что, если в рамках жесткого климатического сценария Россия и ОПЕК останутся основными поставщиками нефти, рынок всегда будет нуждаться в координации между ними.