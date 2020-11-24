Ученые нашли на Марсе следы наводнений

Предыдущие снимки крупных каналов Марса и гигантские волнообразные черты на его поверхности свидетельствуют о том, что в прошлом на планете происходили крупные наводнения. Такие выводы команда ученых из НАСА сделала на основе снимков марсохода Curiosity. По их мнению, эти явления происходили примерно 4 млрд лет назад. «Мы впервые идентифицировали паводки, используя подробные седиментологические данные, — отметил Альберто Фэрен, соавтор статьи, опубликованной в журнале Nature. — Участки планеты, которые выдают следы наводнений, с орбиты определить не удавалось».

Ученые использовали снимки, сделанные с помощью камеры Mars Hand Lens Image и Mastcam, они наблюдают за породами и минералами в кратере Гейл. Исследователи обнаружили отложения, которые, по их мнению, осели в результате гигантских ливневых паводков, случившихся после того, как впервые образовались гора Шарп и кратер Гейл.

Они полагают, что наводнения вызвало мощное воздействие метеоритов. Это явление привело к выделению тепла из-за таяния огромного количества льда на планете. В результате этого высвободились углекислый газ и метан, которые, в сочетании с водяным паром, на короткое время сформировали теплый и влажный климат. Это привело к проливным дождям по всей планете.

В это время на планете были условия, необходимые для поддержания жидкой воды на поверхности — сейчас НАСА проверяет, существовала ли жизнь на планете в этот период. Теперь задача марсохода Perseverance, которая приземлится на поверхность Марса в феврале 2021 года — проверить эту гипотезу.