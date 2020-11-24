В США намекнули, что требуют от Зеленского выкинуть из Украины Коломойского и всячески от него отмежеваться. Об этом говорят как в кулуарах Рады, так и источники в ОПе президента. Также Владимир Зеленский в ближайшие дни будет собирать фракцию «СН», чтобы убедить депутатов проголосовать за все маяки МВФ, и выполнить полностью подписанную программу финансового партнерства.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Тимофей Милованов стал советником ОП и принял ответственное решение. Он первым среди сотрудников Владимира Зеленского публично сказал то, во что президент не хотел верить — кредита МВФ в этом году не будет. Даже какого-то небольшого кредита не будет, на что Зеленский все еще надеется. И здесь с Милованов нельзя не согласиться, это реалистичный взгляд.

Миссия МВФ не прибыла и не прибудет в Украину, не выполнено 6 из 10 структурных маяков меморандума, по словам министра финансов Сергея Марченко, не решен конституционный кризис, и на декабрьском заседании руководства МВФ решения о выделении средств Украине не будет принят. Без денег МВФ Украине светит дефолт, ориентировочно в середине 2021 года.

В Госказначействе, по данным бывшего заместителя министра экономики Павла Кухта, не проводятся платежи даже по защищенным статьям бюджета уже на 3 миллиарда. Да и всего денег по его словам осталось на 2-3 недели, если текущая тенденция по сборам налогов продолжится.