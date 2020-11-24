Создана самая маленькая в мире единица памяти — чуть больше атома

В 2018 году исследователи создали самое тонкое запоминающее устройство на тот момент. В этой новой работе группа ученых оттолкнулась от этого опыта и еще больше уменьшили размер и площадь поперечного сечения до одного квадратного нанометра.

Когда еще один атом металла входит в эту наноразмерную дыру и заполняет ее, он передает часть своей проводимости материалу, и это дает ей возможность запоминать. <…> Святой Грааль науки это когда масштабирование снижается до уровня, когда только один атом отвечает за память. И это то, чего мы достигли в новом исследовании. Деджи Акинванде, профессор кафедры электротехники и вычислительной техники

Не смотря на то, что исследователи использовали дисульфид молибдена, также известный как MoS2, в качестве основного наноматериала в своем исследовании, они считают, что открытие можно применить к сотням подобным атомарно тонким материалам.

Сейчас идет гонка за то, чтобы максимально уменьшить чип и его составляющие. Это оправданно, с меньшими процессорами вы можете делать более компактные компьютеры и телефоны. Уменьшение размеров микросхем также снижает их энергопотребление и увеличивает емкость.

Новое устройство относится к категории мемристоров, это популярная область исследования памяти, сосредоточенная вокруг электрических компонентов с возможностью изменять сопротивление между двумя его выводами без необходимости в третьем выводе в середине, его еще называют как затвор. Так новые устройства могут занимать меньшую площадь и быть более вместимыми, чем современные устройства для хранения информации.