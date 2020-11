США ввели санкции против еще трех российских организаций Рубль назвали главным разочарованием года » Сколько олигархи России вынуждены платить любовнице Путина The Insider выяснил размер дохода Алины Кабаевой: во главе совета директоров «Национальной медиа группы» она зарабатывает в десятки раз больше, чем до ухода из Госдумы. Деньги Кабаевой платит миллиардер Юрий Ковальчук, обогатившийся благодаря вхождению в «ближний круг» президента, сомнительным сделкам с госкомпаниями и монополизации рынка телерекламы. Также The Insider нашел личную помощницу Кабаевой, которая оказалась связана с бизнесом Ротенбергов, получающих преференции лично от Путина. В далеком уже 2001 Алину Кабаеву уличили в применении допинга (сама спортсменка прием допинга отрицает). Решением дисциплинарной комиссии FIG (Международная федерация гимнастики) ее дисквалифицировали на один год. Одновременно было принято решение о снятии с Кабаевой звания чемпионки мира. Причиной послужила биопроба, в которой обнаружился препарат фуросемид, применяемый при быстрой сгонке веса. Этот же препарат используется как маскирующий при применении анаболических средств. Однако нельзя сказать, что тот год оказался для спортсменки полностью неудачным. 1 декабря 2001 года имя на тот момент 18-летней гимнастки впервые было упомянуто на официальном сайте Кремля: Владимир Путин посетил спортшоу, на котором и было сделано первое знаменитое совместное фото Кабаевой с президентом. kremlin.ru Одновременно Кабаева вошла в высший совет партии «Единая Россия», а еще через шесть лет избралась в Госдуму. В период депутатства она зарабатывала в год около 10 млн рублей, а в 2014 году покинула парламент и заняла пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ), акционером которого является олигарх Юрий Ковальчук — экс-партнер Путина по кооперативу «Озеро». Ковальчук Известная журналистам недвижимость семьи Кабаевой оценивается в 1,25 миллиардов рублей. НМГ не публикует годовые отчеты, в которых бы раскрывалось вознаграждение руководства, компания не отвечала и на соответствующие запросы СМИ. Поэтому заработок Кабаевой был неизвестен. До этого момента: согласно «слитой» в публичный доступ базе ФНС, официальный доход экс-спортсменки в НМГ за 2018 год составил 785 миллионов 400 тысяч рублей (The Insider удалось верифицировать эти данные). Был ли этот год особенно удачным для нее, или такую же зарплату она получает и сейчас — сказать сложно, в НМГ не ответили на наш запрос. Для сравнения: председатель совета директоров «Роснефти», экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер получает, согласно отчету компании, на порядок меньше, $600 тысяч (46 млн рублей) в год. Члены правления «Газпрома» зарабатывают в среднем по 110 млн рублей в год. То есть даже завышенные (по мировым стандартам) вознаграждения топ-менеджеров крупнейших корпораций страны уступают доходам Кабаевой. В разы меньше нее в НМГ получает, по сведениям The Insider, и генеральный директор медиахолдинга Ольга Паскина. Национальной медиа группе принадлежат акции РЕН-ТВ, Первого канала, СТС, Пятого канала, «Известий» и «Спорт-Экспресса». При этом эти СМИ получают субсидии из госбюджета, то есть отчасти НМГ распоряжается деньгами налогоплательщиков. Александра Корякова / Коммерсантъ Помимо НМГ, семье Ковальчука принадлежит банк «Россия». Как писал Forbes, его он получил, можно сказать, из рук Путина: банк был создан на деньги КПСС, а под внешним управлением заместителя на тот момент петербургского мэра Анатолия Собчака перешел от партии к Ковальчуку и партнерам. СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ Скрипач не нужен. Что на самом деле стоит за офшорами Ролдугина? В активе у Ковальчука была и компания «Видео Интернешнл». Она долгие годы оставалась крупнейшим продавцом телерекламы и по сути монополизировала рынок. Все деньги для размещения рекламы на государственных федеральных каналах с 2010 года начали проходить через Ковальчука. Сегодня Ковальчук владеет долей в ООО «Национальный рекламный альянс», пришедшем на на смену «Видео Интернешнл». Компания контролирует практически всю телерекламу в стране. Ее годовой оборот — около 20 млрд рублей. Как так получилось, что гимнастка с опытом работы с мячом и обручем возглавила крупнейший медиахолдинг? Почему компания экс-партнера президента выплачивает Кабаевой космические суммы? Что может связывать Кабаеву и Путина? У The Insider нет никаких предположений на этот счет. Однако сверхвысокая зарплата в НМГ — далеко не единственный источник обогащение семьи Кабаевых. Ближайшее окружение гимнастки также постоянно сталкивается с необъяснимой щедростью разных успешных людей. Машина для мамы, спортцентр для сестры Любовь Кабаева, мама экс-спортсменки, руководит физкультурно-оздоровительным комплексом «Кунцево». Согласно базе «Спарк», этот СФОК принадлежит ООО «Резерв-М», которое контролирует сестра Кабаевой (о данной компании и Лейсан Кабаевой речь пойдет ниже). Комплекс «Кунцево» выручил 176 млн рублей на господрядах. Мама Кабаевой зарабатывает на сдаче в аренду площадей Москомспорту и «Роснефти». Любопытная деталь: Range Rover Любови Кабаевой в ГИББД зарегистрирован по тому же номеру мобильного телефона, что и Mersedes-Benz Дмитрия Пескова. Судя по всему, у пресс-секретаря президента и Кабаевой один и тот же авто-дилер, так как этот номер принадлежит Анне Кварацхели, помощнице совладельца автомобильного дилера «Авилон» Камо Авагумяна. Алина Кабаева с мамой У Алины Кабаевой есть свой благотворительный фонд, призванный оказывать помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями. Однако пока на управляемых ею телеканалах собирают по смс деньги на лечение детей, сам Фонд Кабаевой тратит на помощь лишь 0,4% от ее личного дохода: согласно отчету организации перед Минюстом, в прошлом году на «благотворительную помощь в рамках уставной деятельности» ушло 2,9 млн рублей. Почти столько же — на зарплаты сотрудникам фонда. Среди них и родная сестра Кабаевой. Согласно данным The Insider, Лейсан Кабаева получает от благотворительного фонда своей сестры по полмиллиона рублей в год. Чуть больше (610 тысяч) — от руководимого мамой СФОК «Кунцево». Фонд Кабаевой располагаются в Москве по адресу: Можайское ш., д. 7, стр. 1. Это здание площадью 4052,9 м², как и соседнее, согласно имеющимся у The Insider выписке из Росреестра, принадлежит СФОК, подконтрольному фирме сестры Кабаевой «Резерв-М». Общая кадастровая стоимость строений вместе с земельным участком (находится в долгосрочной аренде у Москвы) — 1 миллиард 154 миллиона рублей. Лейсан Кабаева владеет ООО «Резерв-М» (а через него и спорткомплексом) с 2010 года. Компания перешла ей от АО «Финансовые Системы», аффилированного с семьей министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы госкорпорации «Ростех» Станиславом Чемезовым. И это не единственное имущество сестры Кабаевой, доставшееся ей из рук представителей российской элиты, близких в Владимиру Путину. Квартиру на улице Вересаевой она получила от Григория Баевского — подчиненного олигарха Аркадия Ротенберга. У Баевского есть и собственный бизнес — в частности, петербургская строительная компания «Зеленый город», которая получила дорожные господряды на общую сумму 19 млрд рублей. Основные заказчики — структуры Росавтодора, подконтрольного Минтранспорту. Министерство до недавнего времени возглавлял Евгений Дитрих, назначение на министерский пост которого лоббировал Аркадий Ротенберг. Бабушка и помощницы Облагодетельствовал Баевский и бабушку Алины Кабаевой: Анне Зацепиной от него достались земельный участок и дом в престижном поселке Успенское в Одинцовском районе Московской области. Эта 85-летняя женщина, как выяснил The Insider, официально зарегистрирована в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области, собственником ее дома, согласно имеющейся у The Insider выписке из Росреестра, является Головачева Валентина Михайловна, а проживала по тому же адресу Екатерина Головачева — бывшая член совета Фонда Кабаевой. Головачева вместе с самой Алиной Кабаевой и ее мамой входила в совет благотворительного фонда до 2018 года. Теперь ее место в тройке заняла Юлия Назарова. В мобильных телефонах знакомых она записана как личная помощница Кабаевой. По нашим данным, она также работает в «Национальной медиа группе». 38-летняя Назарова, установил The Insider, раньше носила фамилию Селькина. Еще в 2005 году она выступила учредителем мурманского Фонда общественного развития и просвещения. Партнером по фонду стал Селькин Владимир Николаевич — вероятно, брат помощницы Кабаевой. Сегодня Владимиру Селькину принадлежит ООО «Арт-металл», которое занимается разделкой лома и отходов черных металлов для «Транслома» — компании, близкой к Ротенбергам. «Транслом» без конкурса, на основании президентского указа, получает металлолом от Минобороны и сбывает его с наценкой. Прибыль компании за последние три года составила 4 млрд рублей. Также «Транслом» аффилирован с компаний «Стройсервис», которая, обращал внимание московский штаб Навального, получает по завышенным ценам контракты от мэрии Москвы на ремонт трамвайных путей.

