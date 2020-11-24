Рубль назвали главным разочарованием года

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse назвали курс рубля главным разочарованием года для российской экономики. В своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») они проанализировали последствия пандемии коронавируса для страны и мира в целом, а также назвали наиболее привлекательные в нынешних условиях активы.

Авторы отмечают, что в 2020 году рубль был обеспечен необходимой поддержкой из двух источников. Первый — валютная выручка экспортеров, на которую на внутреннем рынке покупаются рубли. По данным Центробанка, за первые десять месяцев года профицит счета текущих операций (на нем отражаются поступления и отток валюты в качестве платы за экспортируемые и импортируемые страной товары и услуги) составил 29,9 миллиарда долларов. Это вдвое меньше результатов за январь-октябрь прошлого года (60,5 миллиарда долларов), однако, по оценке Credit Suisse, все равно достаточно, чтобы создать спрос на рубли.

Вторым фактором послужили интервенции со стороны ЦБ. С конца 2014 года они формально не производятся, поскольку регулятор перешел на плавающий валютный курс. Тем не менее, он оставляет за собой право вмешиваться в рыночную ситуацию и покупать (либо продавать) рубли в случае избыточного ослабления (усиления) курса национальной валюты.

Кроме того, скрытые интервенции (не называемые так официально, однако соответствующие им по всем признакам) проводятся в рамках бюджетного правила. ЦБ в качестве агента правительства покупает валюту на излишки нефтегазовых доходов и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В случае падения цены на нефть ниже базовой отметки (в 2020 году — 42,4 доллара за баррель Urals) средства фонда продаются за рубли для пополнения бюджета. Наконец, в нынешнем году регулятор дополнительно скупал рубли, избавляясь от валюты, вырученной по итогам сделки по продаже правительству контрольного пакета Сбербанка.