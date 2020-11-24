Рубль назвали главным разочарованием года

Аналитики швейцарского банка Credit Suisse назвали курс рубля главным разочарованием года для российской экономики. В своем исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») они проанализировали последствия пандемии коронавируса для страны и мира в целом, а также назвали наиболее привлекательные в нынешних условиях активы.
Авторы отмечают, что в 2020 году рубль был обеспечен необходимой поддержкой из двух источников. Первый — валютная выручка экспортеров, на которую на внутреннем рынке покупаются рубли. По данным Центробанка, за первые десять месяцев года профицит счета текущих операций (на нем отражаются поступления и отток валюты в качестве платы за экспортируемые и импортируемые страной товары и услуги) составил 29,9 миллиарда долларов. Это вдвое меньше результатов за январь-октябрь прошлого года (60,5 миллиарда долларов), однако, по оценке Credit Suisse, все равно достаточно, чтобы создать спрос на рубли.
Кроме того, скрытые интервенции (не называемые так официально, однако соответствующие им по всем признакам) проводятся в рамках бюджетного правила. ЦБ в качестве агента правительства покупает валюту на излишки нефтегазовых доходов и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В случае падения цены на нефть ниже базовой отметки (в 2020 году — 42,4 доллара за баррель Urals) средства фонда продаются за рубли для пополнения бюджета. Наконец, в нынешнем году регулятор дополнительно скупал рубли, избавляясь от валюты, вырученной по итогам сделки по продаже правительству контрольного пакета Сбербанка.
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