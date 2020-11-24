Раскрыта удивительная польза какао для здоровья

Ученые Бирмингемского университета в Великобритании и Университета Иллинойса в США раскрыли, что флаванолы, содержащиеся в какао, улучшают функции мозга у молодых здоровых взрослых, в том числе кровоснабжение и когнитивные способности. Кроме того, они полезны для быстрого восстановления здоровья после легких сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В двойном слепом исследовании, которое состояло из двух экспериментов, приняли участие 18 добровольцев. В первом испытании люди получили какао, богатое флавонолами, а во втором — какао с низким уровнем флавонолов. При этом ни сами участники, ни экспериментаторы не знали, какой тип какао получили испытуемые в каждом случае. Через два часа после употребления какао участники дышали воздухом с 5-процентным содержанием углекислого газа, что примерно в сто раз превышает норму.

Повышенная концентрация углекислоты приводит к увеличению притока крови в сосудах головного мозга, что позволяет организму эффективнее избавляться от углекислого газа и повышать уровень снабжения тканей кислородом. С помощью функциональной ближней инфракрасной спектроскопии ученые измерили насыщение крови кислородом в лобной коре головного мозга, которая играет ключевую роль в планировании, регулировании поведения и принятии решений. Кроме того, добровольцы должны были решить сложные умственные задачи.

Оказалось, что употребление флавонолов усиливало оксигенацию в три раза и ускоряло ее на одну минуту. В этом случае участники лучше справлялись со сложными когнитивными тестами, решая их на 11 процентов быстрее. У четырех добровольцев заметных различий не наблюдалось, однако их уровень оксигенации был достаточно высок на исходном уровне.