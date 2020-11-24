Путин заявил, что марихуана разрушит Россию

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем, в частности, сказано, что в России ежегодно выявляют около 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Несмотря на «тенденцию к снижению общей заболеваемости наркоманией», с 2010 года выросло более чем в 2,5 раза число зависимых от новых видов наркотиков и более чем в три раза — зависимых от лекарств с психоактивным действием.

В документе перечислены угрозы национальной безопасности в сфере оборота наркотиков. Среди них:

— расширение рынка наркотиков из-за легализации каннабиса (марихуаны) в рекреационных целях;

— попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков из-за либерализации и легализации политики в отношении наркотических веществ;

— масштабное использование интернета для пропаганды незаконного употребления наркотиков;

— распространение наркомании, ВИЧ-инфекции и гепатита; — увеличение случаев потребления лекарств с психоактивным действием без назначения врача.