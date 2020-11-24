Путин не будет поздравлять Байдена

Президент РФ Владимир Путин ждет официальных итогов выборов президента США, после чего поздравит победителя. Решения Дональда Трампа начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену недостаточно для этого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли это решение Трампа достаточным для того, чтобы российский президент поздравил победителя.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что уже отмечалось, что поздравления будут направлены, как только будут объявлены официальные итоги выборов. «Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала», — сказал Песков.