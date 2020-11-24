Платежные системы Visa и MasterCard прекратят работать с онлайн-казино Германии

Немецкие власти приняли решение об ужесточении закона об азартных играх, что может привести к кардинальному переделу рынка среди операторов платежных систем, обеспечивающих транзакции между игроками и казино. По мнению экспертов, после вступления в силу новых положений закона в июле 2021 года крупнейшие транснациональные корпорации Visa и MasterCard будут вынуждены отказаться от обслуживания клиентов онлайн-казино из Германии.

Ужесточение законодательства в сфере игорного бизнеса фактически приведет к полному запрету азартных игр в интернете на федеральном уровне. При этом региональные власти выступают против столь жестких мер. Местные правительства позволяют официально работать операторам с разрешениями европейских стран и готовы выдавать собственные лицензии онлайн-казино. Ранее об этом заявили власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Неоднозначная ситуация на рынке азартных игр приводит к отказу от работы с игровыми онлайн-ресурсами крупных платежных систем. В 2019 году компания PayPal официально заявила о приостановке переводов за услуги, связанные с интерактивными ставками на спорт. Это случилось на фоне активизации деятельности немецких властей, направленной на выявление и ликвидацию нелегальных наземных и виртуальных игорных заведений.

Фактически работа онлайн-казино в Германии осуществляется в теневой сфере, с чем и связаны риски крупных платежных систем. В такой ситуации на рынок выходят новые игроки. Шведская компания Klarna, которая ориентируется на проведении онлайн-платежей, в настоящее время расширяет свое сотрудничество с операторами казино, чья деятельность рассчитана на немецких гемблеров. Руководство компании выражает уверенность, что игорная индустрия будет легализована в стране, поскольку по этому пути идут практически все страны Европы. Но пока практика говорит об обратном. За последние несколько месяцев власти сразу пяти федеральных земель официально запретили деятельность онлайн-казино на своих территориях.

Еще один платежный оператор решил воспользоваться сложившейся ситуацией и стал активно продвигать свои услуги на рынке азартных развлечений. Компания OnlineÜberweisen предложила игрокам использовать для внесения депозитов и получения выигрышей разработанную ей систему, где для взаиморасчетов применяются фиатные деньги и криптовалюта. Это сотрудничество также выгодно и игорным клубам, ведь, по данным twinspinkz, быстрые и надежные транзакции — один из главных залогов успеха онлайн-казино.

Дополнительные риски для компаний, осуществляющих переводы между казино и интернет-пользователями, заключаются в появлении в последнее время большого количества судебных исков от игроков. Гемблеры пользуются несовершенством законодательства и обращаются в суды с требованиями вернуть проигранные средства из-за отсутствия у казино немецких лицензий. Такое поведение игроков заставляет операторов сайтов с азартными играми и платежные системы прописывать особые условия в пользовательских соглашениях или уходить с рынка из-за возможных финансовых потерь.