Палеонтологи нашли паразитов в эпохе динозавров

Бразильские исследователи изучили малоберцовую кость титанозавра, пораженную остеомиелитом, и увидели в ней окаменевших паразитов. По мнению авторов, это могут быть представители трипаносоматид, хотя точное систематическое положение обнаруженных организмов еще предстоит установить. Как отмечается в статье для журнала Cretaceous Research, находки ископаемых паразитов очень редки, а в костях динозавров их прежде никогда не обнаруживали.

Хотя исследования динозавров продолжаются уже около двухсот лет, мы все еще многого о них не знаем. Например, из-за того, что мягкие ткани плохо сохраняются в палеонтологической летописи, ряд анатомических и физиологических особенностей этих рептилий остаются плохо изученными. Так, специалисты имеют слабое представления об инфекциях и паразитах, от которых страдали древние ящеры.

Команде палеонтологов во главе с Тито Аурелиано (Tito Aureliano) из Университета Кампинас выпала возможность больше узнать о болезнях динозавров. Объектом их исследования стали фрагменты малоберцовой кости мелкого титанозавра, жившего около 82,5 миллиона лет назад на территории современной Бразилии.

Компьютерная томография и гистологический анализ срезов позволили выявить внутри кости участки серьезных изъязвлений. Они свидетельствовали, что ящер страдал от остеомиелита – гнойно-некротического процесса, разрушающего кости, костный мозг и окружающие мягкие ткани. Ранее палеонтологи уже фиксировали признаки этого недуга у динозавров, хотя такие находки и редки. Судя по внутренней структуре кости, она принадлежала старой особи с признаками возрастных изменений.

Внутри сосудистых каналов кости исследователи заметили 64 веретеновидных объекта длиной от 100 до 650 микрометров. Дополнительный анализ показал, что они имеют биологическую природу. По мнению авторов, это окаменевшие одноклеточные паразиты, напоминающие современных трипаносом. Именно они могли привести к развитию болезни у титанозавра. Возможно, паразиты запустили патологический процесс, а затем поврежденные участки заселили болезнетворные бактерии.

Впрочем, на других ископаемых трипаносом – представителей рода Paleoleishmania, описанных по образцам из бирманского и доминиканского янтаря и заражавших насекомых, паразиты из кости титанозавра похожи мало: первые были намного меньше (пять-десять микрометров в длину). Поэтому авторы пока очень осторожны в определении систематической принадлежности находки.

По словам авторов, это первое открытие паразитов в костях нептичьих динозавров. Оно поможет лучше понять, какими были взаимоотношения между возбудителями инфекций и их хозяевами в мезозойскую эру.