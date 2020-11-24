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Определен точный возраст и время формирования Солнечной системы

Выяснить точный возраст нашей Солнечной системы смогли специалисты из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса объявившие, что на ее формирование ушло «всего» около 200 000 лет, что значительно меньше времени формирования аналогичных систем.

В космической шкале времени срок образования Солнечной системы является крайне малым. К такому выводу ученые пришли после исследования изотопов молибдена, выявленных в метеоритах. Точное определение возраста нашей системы крайне усложняется огромными временными периодами, значительно превышающими время наблюдения человечества за Вселенной. По данным современной науки возраст Вселенной 13,799 миллиарда лет, а некоторые звезды нашей галактики Млечный путь образовалась около 10 млрд лет назад.

Данные исследования звездных систем, аналогичных нашей Солнечной системе показывают, что процесс схлопывания газо-пылевого облака и возгорания звезды занимает от 1 до 2 миллионов лет. Наша Солнечная система образовался в результате коллапса большого газо-пылевого облака около 4,5 миллиарда лет назад, однако сам процесс формирования системы занял всего 200 000 лет.

Самые старые твердые вещества, которые можно идентифицировать по времени образования, в Солнечной системе — это включения, богатые кальцием и алюминием (CAI). Образцы указывают на время формирования нашей Солнечной системы. CAI — это включения в метеориты размером до двух сантиметров, которые образовались при высоких температурах, превышающих 1300 градусов Кельвина, в непосредственной близости от зарождающегося Солнца и только затем на метеоритах были перенесены в отдаленные участки нашей системы.

24 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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