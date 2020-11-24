Определен точный возраст и время формирования Солнечной системы

Выяснить точный возраст нашей Солнечной системы смогли специалисты из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса объявившие, что на ее формирование ушло «всего» около 200 000 лет, что значительно меньше времени формирования аналогичных систем.

В космической шкале времени срок образования Солнечной системы является крайне малым. К такому выводу ученые пришли после исследования изотопов молибдена, выявленных в метеоритах. Точное определение возраста нашей системы крайне усложняется огромными временными периодами, значительно превышающими время наблюдения человечества за Вселенной. По данным современной науки возраст Вселенной 13,799 миллиарда лет, а некоторые звезды нашей галактики Млечный путь образовалась около 10 млрд лет назад.