Nissan представил Note нового поколения

Со сменой поколения Note переехал на архитектуру CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на которой также базируются Renault Clio, Renault Captur и Nissan Juke последней генерации. По сравнению с предшественником модель уменьшилась в размерах. Колесная база сократилась на 20 миллиметров и теперь равна 2580 миллиметрам, длина – на 55 миллиметров. Новые габариты Note составляют 4045х1695х1505 миллиметров. Для хэтчбека доступны 15- и 16-дюймовые алюминиевые колесные диски.

Внешне Note стал походить на более крупный электрокроссовер Nissan Ariya, представленный минувшим летом. Автомобиль обзавелся фирменной V-образной решеткой, визуально объединенной с адаптивными светодиодными фарами, получил высокую плечевую линию и заваленную крышу. Задние фонари соединены черной планкой с надписью Nissan. Для кузова доступны 13 оттенков на выбор, два из них – с контрастной черной крышей.

В «базе» Note приводится в движение гибридной установкой E-Power второго поколения. Она состоит из 1,2-литрового трехцилиндрового «атмосферника» (82 лошадиных силы и 103 Нм момента), небольшого электромотора на передней оси и компактной литий-ионной батареи. Суммарную мощность установки Nissan не раскрыл. По данным японских СМИ, она развивает до 116 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента – на 7 сил и 26 Нм больше, чем у предшественника.