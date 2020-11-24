Николь Кидман рассказала о комплексах в подростковом возрасте из-за своего роста

53-летняя Николь Кидман одна из самых высоких актрис в Голливуде, ее рост составляет 180 сантиметров. На днях обладательница премии «Оскар» рассказала о комплексах из-за своего роста. Звезда появилась на обложке британского Glamour и дала большое интервью изданию.

Я была подростком, у которого было много страхов… Я была очень высокой, а потому и очень неуверенной в себе. К 13 годам мой рост составлял 178 сантиметров,

— сказала Кидман.

Впрочем, со временем актриса научилась видеть плюсы там, где раньше она видела лишь минусы. Так, на выпускном Кидман отличилась, выбрав нетрадиционное платье:

На мне было платье-флаппер 20-х годов. Я купила его в винтажном магазине, мне просто понравился его крой, оно было черно-белым с вышивкой бисером. Никакого тюля и пышных юбок. Я помню, как немного напилась, что, вероятно, бывает у многих людей на выпускном или другом официальном мероприятии.

К слову, совсем скоро состоится премьера нового фильма с участием звезды. И не вспомнить о нем в беседе с корреспондентом издания Кидман не могла, ведь картина называется «Выпускной».

По сюжету бродвейские звезды направляются в небольшой городок Индиана. Они едут туда, чтобы помочь старшекласснице, которой запретили идти на выпускной бал в школе, потому что она хочет приехать туда вместе со своей девушкой. Кидман считает, что эта картина поможет многим родителям взглянуть на своих детей иначе.

Речь идет о том, как безусловная любовь победит всех. Важно, чтобы родители говорили своим детям, что их любят и что они в любой ситуации должны оставаться собой. Родители должны поддерживать своих детей во всем. Это самое главное,

— сказала она.

Режиссер Райан Мерфи объяснил Entertainment Weekly, что хотел снять классическую музыкальную адаптацию, когда взялся за «Выпускной» («Выпускной» дебютировал как бродвейский мюзикл в 2018 году).

Я хотел сделать что-то в духе старых мюзиклов, которые я смотрел вместе с бабушкой. Я хотел сделать что-то такое с шармом и юмором, как «Поющие под дождем». Это история шоу-бизнеса. Это взгляд на внутреннюю часть мира кино,

— отметил он.

Фильм будет доступен на Netflix с 11 декабря. Главные роли в нем сыграют Мэрил Стрип, Николь Кидман, Джеймс Корден, Керри Вашингтон, Ариана Дебос, Эндрю Рэннеллс и другие.