«Не знаю сколько мне осталось жить» — солистка «Тату» Юлия Волкова подтвердила, что рак вернулся

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова с сожалением сообщила общественности страшную новость: у нее случился рецидив.
«Все разрушилось, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить. Это невозможно принять… Само осознание того вот, что ты приходить к доктору, тебе говорят: «У вас рак». То есть ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько тебе осталось жить», — сообщает артистка в интервью проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ.
Девушка впервые столкнулась с данной проблемой в 2012 году, тогда она пережила нелегкое время в борьбе в онкологией, но черная полоса будто не хотела заканчиваться.
«Во время операции по удалению опухоли хирург случайно задел нерв голосовых связок. Волкова в результате полностью потеряла голос»,
— поясняют в вышеуказанной программе.
Волкова не отчаялась и решила бороться до конца, пытаясь восстановить голос у самых «волшебных» и знаменитых хирургов мира, но спал ее лишь корейский доктор из Сеула, он вернул ей голос и артистка вновь смогла научиться радоваться жизни, однако, недавно узнала о том, что рак вернулся.
«Вся жизнь, вся моя музыкальная карьера, вся моя музыка из детства, все мои мечты… Это все рухнуло. Вместе… Онкология, голос… Такая пропасть… Ты не знаешь вообще как, что, это настолько все…Принять! Это невозможно принять»,
— делится она своими чувствами.
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