«Не знаю сколько мне осталось жить» — солистка «Тату» Юлия Волкова подтвердила, что рак вернулся

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова с сожалением сообщила общественности страшную новость: у нее случился рецидив.

«Все разрушилось, вся моя жизнь. Ты не понимаешь, как это история закончится, сколько ты будешь жить. Это невозможно принять… Само осознание того вот, что ты приходить к доктору, тебе говорят: «У вас рак». То есть ты не понимаешь, как эта история закончится, сколько тебе осталось жить», — сообщает артистка в интервью проекта «Суперстар! Возвращение» на НТВ.

Девушка впервые столкнулась с данной проблемой в 2012 году, тогда она пережила нелегкое время в борьбе в онкологией, но черная полоса будто не хотела заканчиваться.

«Во время операции по удалению опухоли хирург случайно задел нерв голосовых связок. Волкова в результате полностью потеряла голос», — поясняют в вышеуказанной программе.