Кристен Стюарт внезапно бросилась на защиту гетеросексуалов

Могут ли гетеросексуальные актеры играть роли геев и лесбиянок? Этот вопрос является одним из самых обсуждаемых в Голливуде в последнее время. Теперь высказалась и 31-летняя Кристен Стюарт. Актриса, которая в 2016 году совершила каминг-аут и призналась, что бисексуальна, отметила, что это неоднозначная тема.

Сейчас Кристен продвигает новый фильм со своим участием «Самый счастливый сезон». По сюжету ее героиня хочет сделать предложение своей девушке Харпер во время семейного праздника, а потом узнает, что та еще не призналась родным, что является лесбиянкой.

Кристен Стюарт

Я никогда не хотела бы рассказывать историю, которую действительно должен рассказать кто-то, у кого есть такой опыт… Но надо иметь в виду, что это довольно скользкий путь, потому что это означает, что я никогда не смогу сыграть другого гетеросексуального персонажа, если я собираюсь придерживаться этого правила буквально. Я думаю, что это серая зона. Мужчины могут рассказывать истории женщин, а женщины — рассказывать истории мужчин. У меня нет однозначного ответа,

— призналась Кристен.

Стюарт также отметила, что ее партнерша по фильму Маккензи Дэвис, которая играет Харпер в фильме, не является лесбиянкой, но играет в фильме именно такую девушку.

Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис

Иногда вас просто тянет к определенным типажам. Я могла бы защищать эту позицию, но я уверена, что кто-то с другой точкой зрения может пристыдить меня из-за этого, а затем и заставить меня отказаться от всего, что я только что сказала. Я признаю мир, в котором мы живем. И я совершенно точно не хотела бы красть чьи-то возможности — я бы чувствовала себя ужасно из-за этого,

— заключила Кристен.