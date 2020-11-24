Кражу рукописей Чарльза Дарвина случайно заметили спустя 20 лет

В библиотеке Кембриджского университета пропажу рукописей английского натуралиста Чарльза Дарвина заметили спустя 20 лет. Об этом пишет газета The Guardian.

Предполагается, что две записные книги, а также набросок Дарвина «Древо жизни» (датируется 1837-м) украли. Это могло произойти еще 20 лет назад — именно тогда записные книги видели в последний раз. Пропажу обнаружили только этой осенью: 20 октября сотрудники библиотеки обратились в полицию. Правоохранительные органы уже уведомили об этом Интерпол.

Газета отмечает, что рукописи в последний раз видели в ноябре 2000 года. Не обнаружив книг на том же месте в январе 2001-го, персонал предположил, что их просто убрали в другой раздел архива.

Университетский библиотекарь, доктор Джессика Гарднер (Jessica Gardner) отметила, что ее предшественники искали записи по библиотеке, искренне веря в то, что они затеряны где-то там. «Теперь новая команда проанализировала то, что произошло, и пришла к выводу, что тех действий было недостаточно», — подчеркнула она.

Обе рукописи оцифрованы и доступны в интернете. Их точная стоимость неизвестна, но может исчисляться миллионами фунтов стерлингов.