Как в «Космической Одиссее» — в США обнаружили необычный стальной монолит посреди пустыни

В США обнаружили неестественный монолит у подножия красных скал в отдаленной части штата Юта. Об этом сообщает CNN.

Пилот вертолета Брет Хатчингс с напарником и группой биологов на борту выполняли облет территории по заказу службы охраны дикой природы. Во время полета один из биологов заметил на земле необычный монолит и стал требовать посадить вертолет.

Прибывшая к месту группа заметила, что конструкция выполнена из гладкого металла и похоже уходит в землю на несколько метров. На обнародованном видео можно заметить, что высота монолита составляет минимум три метра. На текущий момент неизвестно, что именно обнаружила группа. Для выяснения на место будет направлена исследовательская группа.

Не исключается, что находка может представлять собой изделие художника новой волны, вдохновленного «Космической одиссеей» Кубрика — фильм начинался у очень похожего монолита.